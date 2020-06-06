ضوء أخضر لفتح المساجد

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتخذت كافة الإجراءات الصحية الضرورية لإعادة فتح المساجد أمام المصليين وهي بمثابة الضوء الأخضر لإعادة حلها قريبا في وقت كانت تنتظر فيه وزارة يوسف بلمهدي فتوى حكومية للقيام بهذه الخطوة.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد قررت في السابع عشر من شهر مارس الماضي إغلاق كافة المساجد عبر ربوع الوطن ومنع صلاة الجماعة والجمعة فيها، تفاديا لانتشار المزيد من عدوى كورونا فايروس كوفيد 19 الذي كان آنذاك يضرب بقوة العالم من بينها الجزائر , وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي قد أكد في تصريح سابق، أن قرار إعادة فتح المساجد يتخذ من طرف الحكومة وحدها، بناء على توصيات الهيئة العلمية المختصة، مضيفا أنّ هذا الأمر ليس من اختصاص أي وزارة بل من اختصاص الحكومة التي تعلن عن ذلك مشيرا إلى أن وزارة الشؤون الدينية تتابع باهتمام النتائج المحققة اليوم في مجال انحسار عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 وتسعد لذلك.

وفي نفس السياق أوضح وزير الصحة أن تقارير الخبراء في الجانب الصحي والطبي توحي بالتفاؤل وبأن تداعيات الجائحة بدأت تخف بفضل احتياطات المواطنين، وأنه بقدر التزام المواطنين بالاحتياطات سيما منها ارتداء الكمامة فإننا سنقلل من حجم هذه الجائحة وسنذهب إلى إعادة فتح المساجد.