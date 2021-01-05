ضغوطات على محرز لمغادرة مانشستر سيتي 

ج.ن

يمر الدولي الجزائري رياض محرز ، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بفترة صعبة جدا في الآونة الأخيرة من الناحية الفنية، بعد أن تحول إلى حبيس لدكة بدلاء النادي السماوي، وقلت مشاركاته حتى تلك المتقطعة في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

محرز تابع، أمس الأحد، فوز زملائه على نادي تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف برسم مباراة الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، من دكة البدلاء لمدة 86 دقيقة، قبل أن يدخل في الدقائق الأربع الأخيرة فقط، في قرار فني من غوارديولا وقعه النفسي سيكون كبيرا على النجم الجزائري.

ولم يلعب قائد “الخضر” أي مباراة كأساسي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 12 ديسمبر الماضي، عندما كان حاضرا في مباراة مانشستر يونايتد التي انتهت بتعادل سلبي مخيب للسيتي وغوارديولا، ليغيب بعدها عن قائمة اللاعبين الذين وضع فيهم مدرب برشلونة السابق ثقته الكاملة.

كل هذه المعطيات والأرقام رفعت الضغط على محرز من طرف الجماهير الجزائرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي تطالبه بضرورة مغادرة السيتي نحو فريق يضمن له اللعب بانتظام ، والتألق في سماء فريق أوروبي كبير يضمن له التالق مجددا بالنظر إلى المؤهلات الفنية التي يمتلكها الدولي الجزائري التي لم تكن كافية لإقناع غوارديولا بإشراكه أساسيا في المباريات الاخيرة لفريقه .

لم يتقبل بعض الإعلاميين والنقاد الرياضيين المنتمين إلى وسائل إعلام عربية، الوضعية التي يتواجد عليها الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الإعلامي التونسي المخضرم فتحي المولدي أنه لا يوجد أي تفسير لما يعيشه محرز مع “السيتزن” غير العنصرية.

وأكد في حديثه لقنوات بي إن سبورت “محرز مظلوم وما يفعله المدرب غوارديولا تشفي غير مبرر، ‘بيب’ تعامل مع محرز كما تعامل مع إيتو سابقا، رياض له سمعة كبيرة وهو لاعب خلوق ومهاري”.

وأردف “حتى المدرب غوارديولا مدرب كبير وفيلسوف لكنه أخطأ في حق محرز، فالجماهير العريضة، تتذوق حلاوة الكرة مع محرز”.

أما الصحفي الكويتي عبد الكريم الشمالي فقال “أخطأت لما كنت أحاول إيجاد أعذار لغوارديولا لعدم إشراكه محرز، هذه المرة أعتذر، هذا دليل قاطع على أن المدرب والإدارة يريدان دفع محرز إلى المغادرة بطريقة غير مباشرة والاستفادة من رحيله ماديا، أعتقد أنه لو حدث الأمر مع أي لاعب آخر، لتصرف معه بطريقة أخرى”.