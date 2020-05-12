ضرورة مٌراجعة قرار إجراء امتحان “البيام”

طالب المتابع للشأن التربوي خيرجه عبد الفتاح بمراجعة قرار إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط، لافتا بأن أنّ القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء واقعية و مقبولة تصبٌّ لصالح وفائدة التلاميذ وأوليائهم والأسرة التربوية .

إعتبر المتابع للشأن التربوي خيرجه عبد الفتاح بأن قرارت الحكومة الخاصة بإنهاء السنة الدراسية انتصار للإرادة السياسية وتغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول والبناء الذي أشرفت عليه الوزارة مع الشّركاء الاجتماعيين ، مبرزا بأن كلّ القرارات تصب لصالح التلاميذ وأوليائهم.

في حين إعتبر خيرجه عبد الفتاح بأن قرار إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، قرار مفاجئ وغريب وصادم لفئة كبير من التلاميذ وأوليائهم وكذا أعضاء الجماعة التربوية خاصّة، لافتا بأن هذا القرار جاء خارج الإجماع الذي خلص إليه الشركاء الاجتماعيين في اللقاءات التي أشرف عليها وزير التربية .

إيمان لواس