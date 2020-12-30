ضرورة تهدئة الجبهة الاجتماعية و فتح حوار سياسي

سنذهب إلى تغيير حكومي و حركة في سلك الولاة

أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في حوار خص به جريدة “الوسط” أن حزبه معني بالمحليات و التشريعيات المقبلة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين عبر عن ارتياحه بعودة رئيس الجمهورية باعتبارها انطلاقة جديدة لاستكمال مسار الجزائريين نحو الجزائر الجديدة.

كيف تلقيتم عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ؟

نحمد الله على السلامة ونتمنى له دوام العافية، ونسجل بارتياح حالة الاطمئنان العام ،نتمنى أن تكون انطلاقة جديدة لاستكمال مسار الجزائريين نحو الجزائر الجديدة، نحن في حركة البناء الوطني سجلنا بارتياح كبير عودة رئيس الجمهورية الجزائري بعد تعافيه من المرض و الحمد لله ، نسأله تعالى أن يتم عليه العافية و على جميع المرضى، عودة الرئيس وضعت حد للمشككين و المغرضين الذين تعودوا التشكيك في كل مسعى وطني مهما كان ، و ظهوره كان حاجة وطنية في وقت تتعرض فيه الجزائر لتهديدات كبرى على حدودها و لحملة أجنبية مسعورة ربما غير مسبوقة تقودها بعض الأطراف الحاقدة والتي تريد النيل من استقرارها و سيادتها.

ماهي الملفات المستعجلة التي تنتظر رئيس الجمهورية ؟

الكثيرمن الملفات من المتوقع أن يحركها رئيس الجمهورية،ملفات ثقيلة منها اقتصادية و اجتماعية و سياسية وأمنية ، تحرشات أجنبية بالسيادة الوطنية ، جائحة كورونا خلفت وضع اقتصادي هش وصعب كما أن مؤسسات الدولة هي غير تمثيلة سواء البرلمان بغرفتيه المجالس البلدية أوالولائية لا تمثل الإرادة الشعبية، وينتظر من الرئيس تنظيم تشريعيات

و محليات مسبقة،و تعديل قانون الانتخابات ،و قانون السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، و كذلك إجراءات تتعلق بتهدئة الجبهة الاجتماعية، و فتح حوار سياسي من أجل تمتين الجبهة الداخلية،وتماسك النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة ،والدعوة للحوار ،والتي تتحمل مسؤوليته السلطة قبل غيرها ،والاستجابة للطموحات الشبانية المشروعة،والشفافية في المعلومة في تسيير الشأن العام لاسيما في الجانب الاقتصادي والذي من حق المواطن أن يخاف على ثرواته ،و مؤسساته ،ومستقبل أجياله، وهو لازال يقف على حجم الفساد السياسي الذي رافقه فساد مالي رهيب لم تكشف فصوله بعد ، كما يجب إعادة النظر في عدد من الدوائر الحكومية ،و التي لاحظنا عجزوقصور في أداء مهامها في الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد ،كما نرحب بالتوجيهات التي تضمنتها كلمة الرئيس باستكمال الخيار الدستوري ،و تنفيذ المسار الانتخابي قريبا كخطوة جديدة تضاف إلى الاصلاحات التي يتطلع لها الشعب الجزائري و يلغي كل دعوة تتبنى مرحلة انتقالية، أننا نعتقد أن تلك الاصلاحات لا يمكن ان تكون ناجحة ولا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا في إطارحوار وطني غير إقصائي لتجسيد تلك التعهدات و المشاريع المستقبلية.

رئيس الجمهورية يعتزم الذهاب إلى انتخابات مسبقة، هل البناء معنية بذلك ؟

نحن معنيون بالمحليات ،و التشريعيات المقبلة، وجاهزون لخوض غمار هذه الاستحقاقات، لسنا من دعاة المرحلة الانتقالية ،ونحن منخرطون في الرواق الدستوري الذي ليس بالضرورة هو الحل الأفضل فقط ،وإنما هو الطريق الآمن،لم نستفد من الكوطة بل عرضت علينا و رفضناها،و نرى أن هذه المجالس غير تمثيلية لا بد من إعادة النظر فيها وحلها من خلال تنظيم انتخابات مسبقة،حركة البناء الوطني دوما مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية، ولن نخرج عليه، إلا أنه ومن حيث المبدأ فإن موقف أنها مع أي إجماع وطني للقوى التمثيلية للأمة الجزائرية و لن تخرج عليه ، من حيث المبدأ فإن موقفنا لم يتغير وسيبقى مع تقوية الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية في إطارالدستور،وقوانين الجمهورية والنظم الساري العمل بها، و نكرر رفضنا لأي مرحلة انتقالية تعيينية تفرض وصاية عن الإرادة الشعبية “.

الرئيس أسدى تعليمات للتنسيق مع اللجنة المكلفة بتحرير قانون الانتخابات الجديد للانتهاء منه خلال 10 أيام، ما هي التعديلات التي يجب إدراجها في قانون الانتخابات الجديد؟

ننتظر أن تبادر اللجنة المكلفة بإعداد القانون بتوزيع مسودة القانون الخاص بالنظام الانتخابي القانون العضوي للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ربما بداية الأسبوع المقبل، بعد توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية والدستور الجديد، لأن القوانين تنبثق عن الدستور الجديد، حينها سيكون لنا موقف ورأي في قانون الانتخابات والقانون العضوي للسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

العديد من المتابعين يتوقعون تعديلا حكوميا وحركة في سلك الولاة، ما موقفكم ؟

دون شك سنذهب إلى تغيير حكومة و حركة في سلك الولاة قريبا، و هذه مهام الأساسية لرئيس الجمهورية و من صلاحياته، و العديد من القطاعات مشلولة و لم تقم بأداء مهامها بأفضل طريقة في الأزمة الصحية والتي عاشتها البلاد منذ قرابة 10 أشهر،حيث لاحظنا أداء هزيل لعدد من المسؤولين، نتوقع أن يعطي هذا التعديل الحكومي الأمل للشركاء الاجتماعيين و المواطنين و يعطي الأمل لكل الشركاء السياسيين في إيجاد ما يصبون إليه من رفاهية و تحريك الساحة السياسية.

العديد من الانتقادات طالت السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، كونها غير قادرة على الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، ما رأيكم؟

السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات لها الحق في المشاركة في إعداد قانون الانتخابات، وبمجرد توقيع رئيس الجمهورية على الدستور، فإن السلطة الحالية تعيش مرحلة انتقالية إلى حين تنصيب سلطة مستقلة تنبثق عن قانون ينظم السلطة الانتخابية، ذلك القانون الذي يستمد مواده وتوجهاته الأساسية من الدستور الجديد، ننتظر تحيله اللجنة لنا خلال الأسبوع المقبل لإعطاء رأينا فيه.

إيمان لواس