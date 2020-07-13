ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بسيدي بلعباس خلال زيارة عمل بهذه الولاية على ضرورة إعطاء الفلاحة المكانة التي تستحقها وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

ولدى وجوده على مستوى مزرعة “حريمة رباح” الواقعة ببلدية طابية، شدد السيد جراد على مكانة الفلاحة في الاقتصاد الوطني، مبرزا ضرورة العودة نحو هذا القطاع الموفر لمناصب العمل والثروة و أيضا لتقليص فاتورة الاستيراد.

وقال في هذا الصدد “إن إنتاجنا الفلاحي متنوع وذو جودة. يجب تثمين القطاع من خلال تشجيع الاستثمار وتجنيد الوسائل الضرورية وكذا استغلال مساحات زراعية كبيرة”.