ضرورة تحديث البنية التحتية لصناعة الغاز

* حملة إعلامية خليجية حول الملف

نبه تقرير صدر أمس عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أن القدرة التصديرية للغاز، الطبيعي والمسال، الجزائري تواجه تحديات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة تتمثل في نمو الاستهلاك المحلي مع زيادة السكان ونمو الصناعات الكثيفة للطاقة، وضعف الاستثمارات ونقص تطوير حقول الإنتاج، بالإضافة إلى تصاعد حدة المنافسة بين منتجي الغاز المسال للاستحواذ على حصص إضافية داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية. وحسب التقرير يقتضي التغلب على هذه التحديات من الحكومة الجزائرية الإسراع في إجراء تحديثات في البنية التحتية لصناعة الغاز الطبيعي، بجانب تطوير عقود تصدير الغاز لكى تتلائم مع المتغيرات الدولية الجديدة، فضلاً عن تنويع أسواق التصدير.

ووفق أحدث البيانات، حقق الإنتاج الجزائري من الغاز الطبيعي نمواً في الفترة من 2010 إلى 2019 بنسبة 11.3% بالغاً 86.2 مليار متر مكعب في العام الماضي. غير أنه من الملاحظ أن مستوى إنتاج العام الماضي تقلص بنسبة 8.1% من 93.8 مليار متر مكعب في 2018، الأمر الذي قد يعود إلى تقادم الحقول ونقص الاستثمارات، فضلاً عن التغييرات السياسية بالبلاد المؤثرة على قطاع الهيدروكربونات.

وتقع الجزائر ضمن أكبر خمس موردين للغاز بصفته الغازية أو السائلة إلى أوروبا، إلى جانب روسيا والنرويج وغيرها من الدول. وفي العام الماضي، صدّرت الجزائر إلى أوروبا نحو 21.4 مليار متر مكعب عبر خطوط الأنابيب، بالإضافة إلى 15.2 مليار متر مكعب من الغاز المسال وبمجموع قدره 36.6 مليار متر مكعب، أو ما يوازي 6% من واردات أوروبا من الغاز.

وعلى الدوام كانت الأسواق الأوروبية، بما في ذلك إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى جانب تركيا، المحطات الرئيسية لصادرات الغاز الجزائرية وبنسبة تقارب 85% من إجمالي صادرات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب أو المسال، ويذكر أن الغاز الجزائري يتم نقله إلى أوروبا عبر خطين رئيسيين هما خط أنابيب “ميدغاز” وخط أنابيب غاز “المغرب العربي-أوروبا”.

ولكن في ضوء عوامل مختلفة، باتت الجزائر على وشك خسارة موقعها في الأسواق العالمية ولاسيما الأوروبية. وعلى هذا النحو، أوضح وزير الطاقة عبد المجيد عطار أن صادرات الغاز قد تصل إلى 26 مليار متر مكعب سنوياً في 2025، بعد أن بلغت ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب وفق التقديرات.

ويأتي هذا على الرغم من نجاح شركة “سوناطراك” الجزائرية خلال الأشهر الماضية في تجديد عقود تصدير الغاز الطبيعي القديمة مع عملائها في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بجانب إبرام صفقات جديدة مع عملاء جدد في البرتغال وتركيا لتوريد الغاز الطبيعي المسال في الأمد الطويل. إلا هذا لا يوفر ضماناً كافياً لاستمرار تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بنفس المستويات في العقد الماضي. ومن اللافت أن عدداً من الهيئات التنظيمية لشبكات الغاز في أوروبا بدأت تميل لاستيراد الغاز المسال على حساب الغاز الطبيعي.

وبخصوص التحديات القائمة قال ذات المصدر أن القدرة التصديرية للغاز الجزائرية تعاني من تحديات في إطار البيئة الداخلية والدولية المتغيرة: يتعلق أولها، بالنمو السريع للاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي مدفوعاً بزيادة السكان، والتوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. فقد تضاعف استهلاك الغاز في الجزائر بأكثر من مرة ونصف خلال العقد الماضي ليصل إلى 45.2 مليار متر مكعب في 2019.

وينصرف ثانيها، إلى نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الإنتاج، وتدشين البنية التحتية اللازمة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي بشكل عام بما في ذلك محطات تسييل الغاز، ويأتي ذلك وسط تباطؤ الحكومات المتعاقبة في إقرار المشاريع والاتفاق مع الشركاء الأجانب بشأنها. وتسعى الجزائر لتطبيق نماذج جديدة لعقود الاستثمار في قطاع النفط والغاز لتشجيع المستثمرين من خلال قانون المحروقات الجديد لعام 2019، غير أن اللائحة التنفيذية للقانون لم يجرى إقرارها بعد.

ويتمثل ثالثها، في أن تسويق الغاز الجزائري في الأسواق التقليدية (مثل أوروبا) بات أكثر صعوبة من ذي قبل مع نمو إمدادات الغاز المسال الروسية والأمريكية إلى الأسواق الأوروبية وبأسعار أرخص نسبياً من الغاز المُورَّد من الجزائر. وحالياً، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بجانب روسيا ودول أخرى. ووفق شركة “وود ماكينزي”، فإن أسعار الغاز الجزائري المنقولة عبر خطوط الأنابيب أعلى بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الأسعار القياسية لمنطقة شمال غرب أوروبا.

اهتمام إعلامي خليجي بالملف

اهتمت تقارير صحفية كثيرة أمس الثلاثاء بقضية الانهيار الوشيك في كمية الغاز الجزائري الموجه للتصدير و تناقلت ذات الموقع وهي في أغلبيتها خليجية ما وصفته تصريحات كبار المسؤولين عن قطاع الغاز في الجزائر عن احتمال تراجع صادرات البلاد من هذه المادة خلال السنوات الخمس المقبلة التشاؤم داخل الأوساط الاقتصادية التي تنتقد تعامل السلطة مع أزمة الطاقة في العالم.

ويهدد التراجع غير المسبوق للطلب العالمي على الغاز الدول المصدرة لهذا المنتج بالانهيار مثل الجزائر التي تراجع نشاطها الاقتصادي بصفة متسارعة أكثر من انتشار الفايروس نفسه.

و قالت التقارير أن الاقتصاد الجزائري يواجه “ضربات متتالية” بسبب اعتماده الشديد على سلعة وحيدة وهي صادرات الغاز، وبدرجة ضئيلة على صادرات النفط، التي تتعرض هي الأخرى إلى تراجع العوائد.

ونقلت ذات التقارير تصريحات وزير الطاقة عبدالمجيد عطار قوله إن “صادرات الجزائر من الغاز ستنخفض إلى 26 مليار متر مكعب سنويا في 2025 من 45 مليارا في 2020 وأضاف عطار أن الصادرات بين 2025 و2030 ستدور بين 26 و30 مليار متر مكعب سنويا.

ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي

يرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار. وبلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب. وسجلت الصادرات 51.4 مليار متر مكعب في 2018 وتستمد الجزائر 95 في المئة من إيراداتها الخارجية من مبيعات النفط والغاز.

وتسببت جائحة كورونا في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، إلى جانب انخفاض عائدات النفط.

وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفر منه.

ع.غ/وكالات