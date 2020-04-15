ضرورة استحداث بطاقية وطنية لرواد العمل الجمعوي

* الكورونا كشفت أهمية التكتلات الجمعوية

* تعبئة المواطنين يجب أن يتواصل بعد تلاشي الوباء

* إدارة الأزمات مسؤولية قطاعات إستراتجية

قال رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي “احمد ملحة ” أن أزمة “الكورونا ” بأبعادها المعقدة كشفت وبشكل واضح هشاشة نظام “التعبئة المجتمعية ” الذي يرتكز على انخراط الدولة في تأسيس شبكة جمعوية فعالة تساهم في إدارة الأزمات وتوفير الدعم المعنوي والاجتماعي للمواطنين ومرافقة الدولة في تأطير عمليات التدخل وقال رئيس الجمعية الوطنية للعمل التطوعي النشطة عبر العديد من ولايات الوطن أن “الأزمة خطيرة ومعقدة وتبعاتها على الصحة العمومية تستدعي قلقا عاما ويجب على الدولة أن تتدارك في الوقت المناسب وتواصل في تدابير صارمة كما يجب مراجعة دور المجتمع المدني في الأزمات واستحداث نظام للشبكة الجمعوية الفعالة تدير أزمات تواجه البلاد وتتطلب تدخلات ميدانية وإيقاع تطمين ودعا الأستاذ “احمد ملحة ” وزارات الدولة وغيرها من القطاعات المعنية إلى استحداث بطاقية وطنية لرواد العمل التطوعي والجمعوي.

*كيف ترون دور الحركة الجمعوية في إدارة أزمة “فيروس الكورونا ” ؟

في بداية هذا اللقاء الصحفي اشكر جريدة “الوسط” على هذه الالتفاتة الإعلامية المتميزة وسلسة الحوارات الصحفية الهامة التي ترافق الجريدة من خلال الأداء الموجود في مواجهة وباء “الكورونا ” أشكركم مجددا على هذه الالتفاتة الإعلامية المتميزة ودور الفواعل الجمعوية في الحقيقة دون مجاملة لأدائها في الأزمات دورها بارز وهام ونوعي ومع ظهور مرض كورونا هذا الوباء العالمي الفتاك الذي اجتاح العالم لاحظنا في الحقيقة كفاعل جمعوي وإطار في احد قطاعات الدولة الهبة التضامنية الهامة والمميزة التي حرك فيها الشعب الجزائري سلوكه الراقي من خلال الانخراط في عمليات واسعة لتوزيع مواد التعقيم وتحسيس المواطنين بمخاطر الخروج والتنقل والتجمع في تدابير أعلنت عنها السلطات العليا للبلاد تبعا لخطورة الوضع وانتشاره بسرعة في مختلف دول العالم ، هذه أمثلة وفيه وقائع أخرى رأينا من خلالها هبة الشعب الجزائري وتضامنه مع بعضه البعض ، فيما يخص إدارة الأزمة أمام فيروس كورونا فقد رأينا تفاعل كبير للحركة الجمعوية مع مواقف وقرارات الدولة والحكومة حتى في بعض الأحيان كان المجتمع المدني سباقا في مبادرته مقارنة ببعض المؤسسات العمومية

*كيف يمكن نشر التعبئة الشاملة لدى المواطنين ؟

نشر ثقافة التعبئة الشاملة لدى المواطنين من خلال المبادرات الجمعوية تبدأ بالقدوة والشفافية والصراحة في مواقف وتصريحات السلطات الرسمية هذا الذي يجب أن يكون في اعتقادي وأنا أرى أن الخطاب المنتهج مهما كان معقولا إلى أنه يحتاج لتفعيل وتسويق الجهد الوطني الذي يبقى هاما في هذه اللحظات الصعبة وتمتين روابط الثقة بين المواطن والمسؤول إضافة إلى تدعيم وإعطاء مكانة خاصة للحركة الجمعوية من خلال الديمقراطية التشاركية ليس قولا ولكن فعل يزنه ميدان وأداء في الاشتغال الجمعوي الهادف والحامل لمشاريع تثري المشهد العام والمؤسساتي وهذا ما صرح به رئيس الجمهورية عبد المجيل تبون مرارا وبدأ تجسيده ميدانيا من خلال استقبال بعض ممثلي المجتمع المدني في إطار المشاورات التي يجريها حول الدستور الجديد ، بعدها يأتي دور الحركة الجمعوية في تعبئة وتنظيم المواطنين في الجمعيات ولجان الأحياء والمنظمات لان من خلال الأزمات التي نعيشها اليوم لابد للسلطات أن تفتح المجال للمجتمع المدني للمشاركة في وضع السياسات والخطط التنموية محليا ووطنيا حتى يشعر المواطن أنه معني بالحياة العامة التي يعيشها وننمي فيه روح المواطنة هذا الطرح الهام رافعت عنه شخصيا في العديد من المناسبات الوطنية والدولية

*هل يمكن للسلطات إدارة الأزمة الصحية الخطيرة بنجاعة ؟

يمكن للسلطات تأطير الأزمة الصحية التي يمر بها العالم والجزائر أيضا من خلال توفير الأدوات الصحية وتجنيد كل العاملين في قطاع الصحة من أطباء و أعوانهم في خدمة المصابين ، إلا أن قلة الوسائل في مواجهة هذا الوباء تفرض على الدولة مستقبلا مراجعة المنظومة والسياسات الصحية في الجزائر ، مع وضع وتأسيس هيئة وطنية لليقظة الصحية تتنبأ لكل ما يمكن مستقبلا في مجال الصحة العامة وهذا من خلال المعطيات والمعلومات التي تتوفر لديها أيضا التصدي لهذا الوباء يتطلب تجند الجميع سلطة وشعبا من خلال التضامن والتكافل ووضع المصلحة العامة شيئا مقدسا ، أيضا التعاون والتنسيق بين السلطات الرسمية والشعب بكل مكوناته من المجتمع المدني عمل تفرضه المرحلة عن طريق توفير المعلومات من الميدان وتزويد السلطات بها واعتقد صراحة أن السلطات في حاجة لبطاقية وطنية تزن من خلال عدد الجمعيات الفاعلة في الميدان وفي العمل المدني المجتمعي الذي يكون في تماس مباشر مع المواطنين الذين يفرضون إيقاعا مطلبيا ولغة الاحتياج مازالت حاضرة لدى المواطنين اتجاه السلطات.

*ما هي رسالتكم للمواطنين في هذه الظروف الصعبة ؟

* أدعو من خلال “الوسط ” المواطنين إلى التحلي بحس “المسؤولية ” و”الانضباط ” بالتدابير التي أعلنت عنها السلطات العليا في البلاد منها “الحجز الصحي في المنازل ” وهو وقائي مع الالتزام بالتدابير الطبية الوقائية التي أشارت إليها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات واعتقد صراحة أن الوضع خطير ويتطلب الاشتغال على مستويات عالية ونوعية في التحسيس ثم التوعية ونشر نظام التعبئة الشاملة الذي أشرت انه غير مفعل ولا مؤطر والدولة عليها أن تتدارك بعون الله بعد الخروج من هذه الأزمة الصحية العالمية الخطيرة وأدعو أيضا من منبرنا الجمعوي كل الفاعلين ونشطاء العمل الجمعوي إلى نشر ثقافة التضامن الوطني الجمعوي وتنظيم نشاطات مشتركة لتعم الفائدة على فئات واسعة من المجتمع وفي تقديري اعتقد أن التحديات التي تفرضها الأزمات مهمها كانت تتصل بالتعبئة وقدرات الدولة على تحسين الجبهة الداخلية والاشتغال على شحن المعنويات فانتم ترون أن العديد من أعوان الدولة وإطاراتها يواجهون ضغوطا رهيبة وهم في حاجة لدعم نفسي معنوي عالي يقع على عاتق الدولة والسلطات ثم الفاعلين في الساحة الجمعوية النشطة في الميدان والذين أزف لهم كل التقدير والتحية لدورهم الوطني الرائد والراقي في دعم الدولة في لحظات صعبة للغاية ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نواجه هذه الأزمة الخطيرة بشكل منفرد بل الكل معني ومسؤول في هذه اللحظات الصعبة وأنتم تلاحظون حالات القلق والضغط الرهيب الذي يعيشه المجتمع بعد انتشار وباء فيروس “الكورونا ” المستجد.

حاوره محمد مرواني