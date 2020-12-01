ضحّيت كثيرا للوصول إلى هذا المستوى وأحلم بالكان والمونديال

بداياتي في التحكيم انطلقت في 2008 وطريقي لم يكن سهلا

مشروع الفاف يحفزنا على العمل ونلقى مساندة قوية من زطشي

فخورة لكوني أول حكم جزائري نسوي يدير مباريات المستوى العالي

جراد وخالدي تفاجآ لاختيار امرأة في نهائي السوبر ودعماني

كشفت الحكمة الجزائرية في كرة القدم لامية عثمان عن المشوار الطويل الذي مرّت عليه للوصول إلى المستوى العالي الذي هي عليه اليوم، حيث أكدت في حوار مطوّل مع “الوسط” أن الدرب لم يكن سهلا بالنسبة لها، لكن الدعم الذي وجدته من طرف عائلتها والاتحادية الجزائرية لكرة القدم منحها القوة من أجل العمل والمثابرة للالتحاق بالمستوى العالي سواء على مستوى الكاف أو الفيفا، خاصة وأن اسمها رفقة زميلاتها الثلاث في سلك التحكيم جاء بعد غياب التحكيم النسوي الجزائري على المستوى الخارجي على مدار ما يقارب 15 سنة كاملة، وكانت المفاجأة اختيارها ضمن طاقم التحكيم الرباعي الذي ادار نهائي كأس السوبر التي جمعت فريقي اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، وتحضر للسفر هذا الشهر من أجل المشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا لفئة اقل من 20 سنة

بداية مرحبا بك وشكرا على قبول إجراء الحوار

لا شكر على واجب

كيف تقضين أوقاتك خلال فترة الحجر الصحي؟

صراحة لم اخضع إلى الحجر الصحي حتى خلال فترة الغلق التي اعتمدتها سلطات بلادنا، حيث واصلت التدرب طيلة الأشهر الماضية ولم أتوقف عن التحضير بتاتا، للتوضيح فإنّ مهنتنا تتطلب إلزاما أن نتواجد دوما في أحسن لياقة بدنية إذا علمنا أننا نخضع سنويا إلى اختبار بدني تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم تحسبا لإعداد قائمة الحكام الدوليين وبالتالي فإنه من الضروري أن نعمل دوما خاصة وأننا ننافس حكمات إفريقيات تتميّزن بقوة بدنية كبيرة تجعلنا مجبرين أن نكون في أفضل جاهزية في أي وقت، أريد من هذا المنبر أن أشكر مدير الشباب والرياضة للجزائر العاصمة طارق كراش الذي ساعدني من أجل التدرب في وقت كانت خلاله الملاعب والغابات مقفلة أمام الأشخاص، تقدمت إليه بطلب واستقبلتني أين شرحت له ظروفي الخاصة وانني حكم دولي للنخبة ومواهب شابة في الاتحاد الإفريقي للعبة، الحمد الله لم يغلق الأبواب في وجهي ولم أعد خائبة، بعدما طلب فتح أبواب ملعب الباخرة المحطّمة من أجل أن أتدرب.

كيف أتتك فكرة التحول إلى التحكيم الكروي؟

أنتمي إلى عائلة رياضية، عمي حكم في رياضة الجيدو، أمارس الرياضة منذ الصغر وبداياتي كانت مع رياضة ألعاب القوى، لأنه وقتها لم يكن هناك فريق نسوي لكرة القدم رغم رغبتي الكبيرة آنذاك في لعب الكرة إلا أن ذلك لم يحدث، خاصة أنني مع بلوغي 17 سنة كان الوقت قد تأخر من أجل الاندماج في الكرة وتعلم المهارات الفنية، ومن شدة تمسكي بالرياضة تحوّلت إلى ممارسة ألعاب القوى بملعب برج الكيفان رفقة مدربي رضوان سماع الذي ساندني ويتواجد معي إلى يومنا هذا حيث يعتبر المحضر البدني الخاص بي.

وقفت عائلتي معي وساندتني بقوة، وهي من نصحتني بالتحول إلى التحكيم في الكرة المستديرة، منذ ذلك الحين انطلقت رحلتي مع التحكيم ابتداء من 2008، رغم أنها لم تكن مفروشة بالورود والبداية لم تكن سهلة باعتبار أنني تنقلت وقتها مرارا إلى الرابطة الولائية لكرة القدم من أجل وضع الملف ولم يتقبلوا الفكرة خاصة وانني كنت المرأة الوحيدة التي كانت مهتمة بالالتحاق بسلك التحكيم الكروي، أين شهدت تلك الفترة انقطاع وجود للتحكيم النسوي في ظل توقف الأسماء التي كانت تتواجد وقتها، لم أفقد الأمل أصريت على الدراسة ووافقوا على طلبي أين تواجدت إمرأة وحيدة بين زملائي كنا 21 طالبا، وتفوّقت عليهم عندما انهيت الدروس الأولى في الدفعة، اتصل بي عضو الرابطة الولائية سعيد بوبراد أين أخبرني بنجاحي وانتقلت إلى القيام باختبار بدني، وبحكم أنني مارست ألعاب القوى منذ الصغر لم اجد صعوبة ونجحت في الامتحان، قمت بعدها بدخول معسكر تطبيقي وانطلقت في إدارة مباريات جهوية لفئة اقل من 15 سنة ذكور، وجدت عناية من طرف الجميع في الرابطة الجهوية للعاصمة، أين كنت أتنقل للملعب بمرافقة شريف بن زمران الذي كان يكلفه رئيس الرابطة الجهوية بولفعات بالتواجد معي، وأخضع إلى تصحيح للأخطاء التي أرتكبها

كيف وجدت نفسك حكم رئيسي؟

تريدين الحقيقة، كنت اطمح أن أكون حكم راية (التماس)، لكن المسؤولين على الرابطة أخبروني أنني أملك شخصية قوية على أرضية الميدان ويمكنني أن أقود مباراة بصفة عادية، وهو ما حدث أين تم تحويلي بعدها إلى إدارة مباريات الفئات لأقل من 17 و20 سنة، قبل أن اتحوّل في العام 2015 إلى حكمة فيدرالية، وحينها تم منحي شارة قيادة مباريات المستوى الأول للسيدات والرجال، واجهت بلادنا وقتها غياب التحكيم النسوي على المستوى الدولي على مدار ما يقارب 15 سنة أين تمة تعيين حكما دوليا العام 2018 رفقة حكمة رئيسية ثانية وحكمين مساعدتين، انتقلت في نفس العام إلى مصر من أجل الخضوع إلى تربص تحت إشراف الكاف ونجحت في الاختبار البدني أين تم اختياري حكم مواهب شابة في نوفمبر من نفس العام.

ما هي أهم المحطات التي مررت بها في مشوارك التحكيمي؟

قمت في العام 2019 بإدارة مباراة النهائي النسوي للألعاب الإفريقية التي جمعت بين منتخبي الكاميرون ونيجيريا، وأدرت مباريات تصفيات الألعاب الأولمبية النسوية العام 2019 في غانا، وتصفيات كأس العالم سيدات العام 2019 في مصر، كما شاركت في كأس العالم الجامعية التي نظمتها الفيفا لأول مرة نوفمبر 2019 في الصين، أدرت خلالها مباراة الإفتتاح، ربع ونصف النهائي، وسوف أشارك في المحطة القادمة في إدارة مباريات كأس إتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة ذكور في تونس المبرمجة شهر ديسمبر الحالي والمؤهلة إلى كأس إفريقيا للأمم، اين قامت الكاف لأول مرة باختيار طاقم تحكيم مختلط رجال وسيدات باختيار خمس حكمات جزائرية، مصرية، تونسية ومغربيتين.

ما هي العراقيل التي صادفتك خلال مشوارك؟

من حيث العراقيل لم أجد مشاكل، خاصة وأنني تلقيت مساندة قوية من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على رأسها خير الدين زطشي الذي يولي أهمية لسلك التحكيم النسوي، ويدعمنا كثيرا أين يرفع معنوياتنا ويدفعنا إلى العمل أكثر من أجل تشريف الصافرة الجزائرية في المحافل الدولية، خاصة واننا نسمع كلاما من زميلات أجنبيات عدم حصولهم على نفس الدعم الذي نجده مع مسؤولينا، زطشي من منحنا الشارة الدولية التي كانت خلال عهدته، حتى رئيس اللجنة الفنية للتحكيم غوتي يدفعنا إلى العمل حتى نكون في نفس المستوى مع زملائنا الرجال، وهو الذي يتقيد بالعمل فقط من اجل الحكم على مستوانا، لا يفرّق بيننا من هذه الناحية، من جهتها رئيس اللجنة النسوية راضية فرتوب تعمل على رفع المستوى للبطولة النسوية ونرى أن الثمار بدأت في الظهور مقارنة بأعوام سابقة حيث أضحى المستوى بين الفرق متقارب، حاليا أدير مباريات الرديف باعتبار أن البطولة النسوية لم تنطلق بعد، والعام المنصرم قمت بإدارة جميع الداربيات العاصمية لنفس الفئة، بالنسبة لمنحنا إدارة مباريات الرجال فإن الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى الإمساك بالريتم العالي خاصة وأن الجانب البدني للحكمات في البلدان العربية أقل من نظيرتهن الأفارقة.

كيف تستقبل الأندية والأنصار تواجدكن على أرضية الميدان لإدارة مباريات خاصة بالرجال؟

في الحقيقة نجد رفضا من طرف المدربين واللاعبين، باعتبار أن الظاهرة جديدة في بطولتنا الوطنية، الحكمة عيها أن تفرض شخصيتها بالقرارات الصحيحة على أرضية الميدان، أين نجد اللاعبين يتوجهون نحونا مهنئين لنا بعد إدارة اللقاء بطريقة جيدة ودون السقوط في الأخطاء، وفيما يتعلق بالأنصار فغنهم يتفاجؤون بدورهم برؤيتنا، ويقومون بتأليف أغاني من أجل إدخال الحماس في الملعب.

كيف تلقيت خبر تعيينك حكما رابعا في مباراة كأس السوبر التي جمعت اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد؟

تلقيت اتصالا أخبروني خلاله عن تعييني في مباراة الكأس الممتازة، اين سألوني إن كنت جاهزة من أجل التواجد ضمن الطاقم التحكيمي الذي يدير المواجهة كحكم رابع، خاصة من الناحية النفسية باعتبار أن الحكم الرابع مرشح في أي وقت لإدارة اللقاء في حال اعترض الحكم الرئيس أي عارض يمنعه من المواصلة، الصراحة أسعدني الخبر وفرحت كثيرا خاصة وأن الموعد الكروي يعرف تواجد رسميين وبروتكول، كنت أنتظر تعيين في إحدى مباريات البطولة الوطنية لكن الخبر السعيد جاءني بالتواجد في نهائي السوبر، وهذا الأمر سيجعل المنافسة تكون قومية وشريفة بين الحكمات وتساعد على تطوير المستوى والتحسن للتواجد في أفضل المستويات.

تحدّثت مطولا مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، ما الذي دار بينكما؟

الوزير الأول لم يكن على علم يتواجد عنصر نسوي في الطاقم التحكيمي الذي يدير لقاء السوبر، عندما نزل رفقة البروتكول من اجل تحية الفريقين وطاقم التحكيم المتواجد على الملعب تفاجأ للأمر واخبرني أنه لم يكن يعلم باختيار إمرأة وسط طاقم التحكيم الرباعي واعتبر المبادرة التي قامت بها الفاف مميّزة، أخبره رئيس الفاف أنني حكم دولي وشاركت في إدارة منافسات دولية، وتلقيت الدعم من طرف وزير الشباب والرياضة سيد عي خالدي الذي شجعني على المواصلة في العمل.

ما الذي يعنيه لك كتابة اسمك كأول حكمة تدير مباراة للرجال من المستوى العالي؟

أكيد الأمر يكون مفرحا بالنسبة لي، ويدل على أنني أقطف حاليا ثمار العمل الكبير والجهود التي بذلتها على مدار السنوات الفائتة، ضحيت كثيرا من أجل الوصول إلى هذا المستوى الذي أنا عليه اليوم، أصبحت لا أحضر المناسبات العائلية حتى أكون في المعسكرات والمباريات، فضلت مهنتي والاختصاص الذي انا عليه عوض الحضور في المناسبات العائلية، تنازلت على أمور كثيرة من اجل التحكيم، هذا المستوى الذي أنا عليه اليوم يعطي دعما للفتيات والثقة من اجل بذل الجهود وامتلاك الارادة القوية التي تشجعهم لبلوغ هذ الدرجة في سلك التحكيم.

سوف أتواجد شهر ديسمبر الحالي في تونس من أجل إدارة مباريات دورة لوناف لأقل من 20 سنة، رفقة زملائي بونوة، زرهوي وبوكواسة، الكاف أخذت مبادرة على تعيين طواقم تحكيم مختلطة مثلما هي المبادرة التي تعمل عليها الفيفا وهو ما تعمل عليه الفاف ايضا، شرف بالنسبة أن أكون أول حكم جزائري نسوي يدير مباريات على مستوى القاري والدولي، وأتواجد أيضا ضمن طاقم تحكيم نهائي السوبر المحلي.

ما هي اجمل اللحظات التي بقيت راسخة في ذهنك؟

على المستوى القاري إدارتي نهائي الألعاب الإفريقية الذي يعتبر حلما لأي حكم، بينما في الجزائر أملك عدة ذكريات مع زميلاتي الحكمات خلال التنقل من أجل الإشضراف على مباريات البطولة الوطنية، أين سافرنا عبر عدة ولايات وأمضينا أوقاتا جميلة بيننا.

ما هي طموحاتك المستقبلية؟

هدفي المقبل ان أكون أول حكمة رئيسية تدير مباريات البطولة الوطنية للرجال، وسوف أعمل وأبذل الجهود من أجل اختياري ضمن قائمة الحكام للتواجد في القريب العاجل بالطبعة المقبلة من نهائيات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم للسيدات، حاليا أعمل من اجل الوصول إلى هذا المبتغى، وأجد الدعم من طرف الفاف التي تمنحني غدارة المباريات داخل الوطن ويساعدونني بالملاحظات من أجل تصحيح الأخطاء.

حاورتها: عيشة ق.