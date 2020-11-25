ضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 10 قناطير و94,850 كيلوغرام

وزارة الدفاع تكشف:

الأولىالوطني
عن سارة يوبي 1

حسب بيان وزارة الدفاع الوطني تم :
-ضبط كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 10 قناطير و94,850 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.
– ضبط 8 قناطير وكيلوغرام من الكيف المعالج في عمليات منفصلة ب #النعامة.
– توقيف 4 تجار مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 145,550 كيلوغرام و330 غرام من الكوكايين في عمليات أخرى بـ #تلمسان.
– توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 148,3 كيلوغرام من الكيف المعالج و4686 قرص مهلوس في عمليات أخرى متفرقة بكل من تيبازة وبومرداس وقالمة والطارف وسكيكدة ووهران وعين تموشنت وبسكرة وتبسة.
-إيقاف 112 شخص وحجز 6 شاحنات و9 مركبات و98 مولدا كهربائيا و65 مطرقة ضغط و 5 أجهزة للكشف عن المعادن و540 كيس من خليط خام للذهب والحجارة و17 أنبوبة من مادة الزئبق بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس.
-إيقاف 15 شخص وحجز 19 سلاح ناري و52550 وحدة من مادة التبغ بكل من قالمة والشلف وبجاية والمسيلة وقسنطينة وورقلة وعين الدفلى وتبسة والأغواط والنعامة وتلمسان.
– إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 40960 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.
-إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 112 شخص كانوا على متن قوارب بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان.
-توقيف 67 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والوادي والطارف وغرداية وتبسة.

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