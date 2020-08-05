ضبط برنامج استئناف السنة الجامعية



ضبطت إدارة جامعة “أكلي محند أولحاج ” بالبويرة بروتوكولا عملياتيا يتماشى مع الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء تفشي وباء كوفيد-19، تحسبا لاختتام السنة الجامعية 2019/2020 والتحضير للدخول الجامعي 2020/2021 ويرتكز على خمس (5) محاور ومجموعة من الخطوات والتوصيات المتعلقة بالناحية البيداغوجية والخدمات الجامعية مع الناحية الصحية والوقائية بالإضافة إلى الشق الأمني والتنظيمي وكذا التوجيهي، التحسيسي والتوعوي.

وفي هذا الإطار تقرر تنظيم عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة يوم 23 أوت وذلك بوضع رزنامة وفق بروتوكول وقائي خاص يضمن إجراءات التباعد والسلامة لكل مكونات الأسرة الجامعية بحيث سيتم إعادة توزيع الطلبة على الأقسام والمدرجات، وتخفيض الحجم الساعي بما يضمن عودة الطلبة عبر دفعات وسيتم من الناحية البيداغوجية تعزيز التعليم عن بعد وذلك بالاعتماد عليه و الاكتفاء به في الوحدات الاستكشافية والأفقية وكذا الوحدات المنهجية مع اعتماد كل الحصص المنجزة عن طريق التعليم عن بعد.

وفيما يتعلق بالتعليم الحضوري فقد تم وضع برنامج يضمن عودة الطلبة عبر دفعات وتحدّد المدة الزمنية لكل دفعة بأربعة أسابيع في شكل تدريس مكثف، بحيث خصّص تاريخ 23 أوت لاستئناف طلبة الدكتوراه وطلبة الماستر2 لدروسهم وتحضير أبحاثهم ومناقشتها في جلسات مغلقة وتم الاتفاق على تحديد تاريخ 15 نوفمبر 2020 لانتهاء مناقشات الدورة الأولى وتاريخ 30 نوفمبر 2020 لانتهاء مناقشات الدورة الثانية بالنسبة للماستر2.

وسيكون يوم 31 أوت هو تاريخ التحاق الدفعة الأولى الخاصة بالسنة الأولى ليسانس إلى غاية 4اكتوبر 2020، في حين ستلتحق الدفعة الثانية الخاصة بالسنة الثالثة ليسانس والسنة أولى ماستر من 7 أكتوبر إلى غاية 8 نوفمبر 2020 أما فيما يخص الدفعة الثالثة والمتعلقة بالسنة الثانية ليسانس فسوف تلتحق بتاريخ 11 نوفمبر إلى غاية 12 ديسمبر 2020.

كما يتضمن هذا البروتوكول العملياتي، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من 16 أوت المقبل، تخفيض عدد الطلبة في الأفواج والمباعدة في برمجتها ما يتطلب رفع الفترات الزمنية المتاحة إلى غاية السادسة (18:00) مساء وتخفيض المدة الزمنية المخصصة للحصص مع المحافظة على جودة التكوين.

هذا فيما برمجت بداية الدخول الجامعي 2020/2021 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد يوم 18 نوفمبر 2020 ويتحدد الدخول الجامعي للمتمدرسين حسب التقدم في الرزنامة لكل كلية.و الجدير بالإشارة تم تنصيب خلية متابعة اختتام السنة الجامعية 2019/2020 وتحضير الدخول الجامعي 2020/2021 بتاريخ 22 جويلية المنصرم تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية، والتي يترأسها مدير الجامعة وتضم نواب رئيس الجامعة، الأمين العام للجامعة، مدير الخدمات الجامعية، ممثل عن كلية علوم الطبيعة والحياة، مسؤولي وحدة الطب الوقائي بالجامعة، ممثلي الأساتذة والعمال بالإضافة إلى المكلفة بالإعلام وممثلين اثنين عن الجمعيات الطلابية.

أحسن مرزوق