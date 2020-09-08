ضبط التوازن بين السلطات

قال المحلل السياسي عبد العزيز طرمول أن ما تضمنته وثيقة مشروع التعديل الدستوري، معتبرا بأن الوثيقة حملت العديد من المقترحات ركزت على ضرورة تكريس الحقوق الأساسية وكذا الحريات العامة ، لافتا بان ذلك يعد جانب مهم وحساس في الدول الديمقراطية الحديثة.

وشدد عبد العزيز بن طرمول بأن التوازن المبحوث عنه سيكون أولوية من الأولويات من خلال تكريس عدم الاحتكار والتسلط والتوقف عند عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين مع إمكانية تعيين نائب رئيس الجمهورية معتبرا بأنها إضافة دستورية نوعية سيستفيد منها وجود الدولة الجزائرية، إضافة إلى تعزيز مركز رئيس الجمهورية وعدم تدخله في السلطات الثلاث إضافة لسلطة الإعلام التي ستحكمها قوانين واضحة ومسؤولة وأخلاقية

إيمان لواس