ضبط آخر ترتيبات الدخول الجامعي المقبل

محمد مرواني

شرعت جامعة عبد الحميد بن باديس في ضبط برنامج العمل الخاص بالدراسة الجامعية عن بعد التي انطلقت مع الفاتح من الشهر الجاري وحدب مدير الجامعة ” البرفيسور بلحاكم مصطفى ” فإن العمل جار على قدم ،وساق لإنجاح عملية التدريس الجامعي عن بعد عن طريق استغلال المنصة الالكترونية وتعزيز عملية الاتصال عبر الفضاءات الالكترونية المتاحة والمؤطرة بين الفرق البيداغوجية والطلبة ،والإدارة وأشار مدير الجامعة إلى اجتماعات عمل تم عقد مع عمداء الكليات ومسؤولي مختلف الشعب لتحديد الاساليب الناجعة للتحكم في الانشطة البيداغوجية خلال الفترة الحالية التي تفرض الأداء المكيف مع الوضعية الوبائية التي يبدو أن مواجهة تبعاتها على مستوى المؤسسات الجامعية يحتاج إلى مخطط عمل فعال يتم تجسيده على مراحل.

مدير الجامعة البرفيسور ” بلحاكم مصطفى “

نظام للتفويج والتدريس الجامعي عن بعد

اعتبر مدير جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم ” البرفيسور ” بلحاكم مصطفى ” أن التعامل مع الوضعية الوبائية على مستوى مختلف مرافق الجامعة يتم بتفعيل البرتوكول الصحي الذي سمح خلال فترة المراجعة وإجراء الامتحانات الأخيرة بمعرفة تجاوب الطلبة مع التدابير المكيفة في مختلف الكليات والأقسام وخلال لقائه بالأسرة الاعلامية اشار مدير الجامعة إلى اعتماد نمط التفويج لاستقبال الطلبة الجدد وتوظيف محدود للحضور المباشر للطلبة ضمن فترات قصيرة تبعا لتوجيهات الوزارة الوصية مؤكدا ان عملية تاطير الفترة الأخيرة للأعباء البيداغوجية تمت بنجاح على مستوى مختلف كليات الجامعة هذا وأشار مدير جامعة مستغانم الاستاذ ” بلحاكم مصطفى ” إلى توجه هام يتم التحضير له بكفاءة يخص تعميم استعمال طريقة التواصل عن بعد بين الأساتذة المحاضرين والطلبة الجامعيين معتبرا أن استخدام التكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام ورفع من مستويات التدفق بشبكة ” النت ” أضحى ضرورة ملحة لإنجاح عملية التدريس الجامعي عن طريق الوسائط الجديدة في الاتصال والإعلام منوها بكفاءة العديد من الاساتذة الجامعيين الذين أثبتوا خلال مرحلة ” الكوفيد ” تحكمهم ” في إدارة عملية التدريس الجامعي عن بعد وبخصوص التحضيرات الخاصة بالدخول الجامعي المقبل أشار مدير الجامعة إلى تسجيل قرابة الأربعة الالاف طالب جامعي جديد واستكمال عملية منح الشهادات للطلبة في الليسانس والماستر مشيرا إلى الشروع ايضا في تقييم الجهد المبذول على مستوى الإقامات الجامعية في تفعيل البرتوكول الصحي وبخصوص المرافق الجديدة أشار مدير جامعة مستغانم إلى استلام مدرجات جديدة هذه السنة وابرام عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية وصناعية

توزيع الأعباء البيداغوجية على الأساتذة

هذا وشرعت مختلف الكليات والأقسام تحديدا في توزيع الأعباء البيداغوجية على الاساتذة الباحثين لتدريس مختلف المقاييس وتأطير الحصص التطبيقية عن بعد ويشار أن العديد من الطلبة ممن استكملوا الدراسة الجامعية في “الليسانس ” شرعوا في التسجيل في تخصصات ” الماستر ” عبر ” بطاقة الرغبات وتحرص العديد من أقسام جامعة مستغانم على الالتزام بالرزنامة التي وضعتها وزارة التعليم العالي وبالبحث العلمي وتوجيهات وزير القطاع القاضية بانطلاق الدراسة الجامعية عن بعد واعتماد نظام للتفويج يراعي الوضع الوبائي وتطوراته ،وحسب مدير جامعة مستغانم فإن تسيير الفترة الأخيرة من شهر سبتمبر إلى غاية استكمال توزيع الشهادات كان محكما وعمليا وأخذ من خلاله المؤطرون في الحسبان وضع الوباء وخصوصة المرفق الجامعي وأهمية التباعد حين يتعلق الأمر بأي اجتماعات تجمع بين الفرق البيداغوجية ويكلف الأستاذ بتقديم عدد من المحاضرات ضمن نصاب قانوني عبر المنصة الالكترونية للتواصل مع الطلبة ثم يتم اعتماد نظام للتفويج للطلبة الجامعيين على ان تتم ايضا عملية التقييم والامتحانات ضمن الآجال الزمنية المحددة.

إقامة جامعية للطالب بتدابير مكيفة

هذا وبخصوص الإقامات الجامعية التي فتحت أبوابها خلال الأشهر الثلاث الأخيرة عبر تدابير مكيفة شملت تعقيم واسع لقاعات الاستقبال والساحات العمومية ،وغرف الطلبة فإنها ستعود اللنشاط كلما اقتضت الضرورة عبر تدابير مكيفة تبعا للوضعية الوبائية المتواصلة اذ تستقبل قرابة ستة إقامات جامعية بولاية مستغانم الطلبة على مراحل وأتاحت العملية مؤخرا منح غرفة لكل طالب ضمن البرتوكول الصحي الذي تم تجسيده على مستوى الإقامات الجامعية وقد تم مؤخرا تعقيم العديد من المرافق الجامعية التي ستستقبل الطلبة خلال المرحلة المقبلة التي تلي عملية التدريس الجامعي عن بعد .

شراكة مع المؤسسات الفاعلة

جامعة عبد الحميد بن باديس قطعت شوطا هاما للغاية في تجسيد الشراكة بينها وبين مختلف الفواعل والمؤسسات الاقتصادية عبر اتفاقيات مع مجمعات صناعية على مستوى مستغانم إذ ان هناك طلبة يتربصون لفترات زمنية محترمة ومعقولة في مؤسسات تنشط في القطاع الصناعي والاقتصادي وحتى الخدماتي كما هناك اتفاقية “إطار ” مع ولاية مستغانم تخص توظيف أي مشاريع بحث علمية للمجهود التنموي وتقديم الاستشارات الكافية لإثراء الأداء التنموي بمختلف اشكاله وأبعاده وهناك في مشروع تم اعداده منذ فترة يخص تقييم الجامعة وقد تم إثراؤه وأشار مدير جامعة مستغانم إلى الرهان على رقمنة الجامعة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الاكاديمية في الخارج ضمن التعاون الاستراتيجي الأكاديمي الذي يخدم الدولة الجزائرية وقطاع التعليم العالي والبحث العليم إذ أكد المسؤول أن مستوى الشراكة الموجود بين جامعة مستغانم ،ونسيجها الاجتماعي ،والاقتصادي ثري وهام ،ويبعث على تحقيق آفاق واعدة في هذا المجال الهام.