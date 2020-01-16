ضباب وجليد في هذه المناطق

توقعت الأرصاد الجوية، بالشمال، ضباب خلال الصبيحة خاصة على السهوب، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الشرقية.

وخلال الصبيحة، سجلت المصلحة، تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

والرياح تكون ضعيفة ومتغيرة الاتجاه على العموم.

أما المناطق الجنوبية، فأفاد الديوان، أنها ستشهد ضباب محلي على جنوب منطقة الواحات، لتصبح الأجواء مغشاة غالبا.

ومن المحتمل تساقط بعض الأمطار الخفيفة على منطقة أدرار.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح 20 كم/سا، على شمال الصحراء، والواحات، ومتغيرة الاتجاه من 15 إلى 30 كم/سا، بالهقار.

وتكون رياح من شرقية إلى شمالية شرقية،بسرعة من 20 إلى 30 كم/سا،وتصل إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، أقصى الجنوب.

وسجل الديوان بحر هادئ على طول الشريط الساحلي للوطن

وتتراوح الحرارة، من 16 إلى 18 درجة بالسواحل، ومن 11 إلى 17 درجة بالمناطق الداخلية، ومن 13 إلى 24 درجة بالجنوب.