صيغة جديدة لـ “أونساج” دون معاملات ربوية سيتم عرضها قريبا

أعلن وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، ياسين جريدان، عن طرح قطاعه صيغة جديدة من “أونساج” تلغي المعاملات الربوية، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية سيكون لها مستقبل كبير في الجزائر لدعم عدة مشاريع اقتصادية.

وقال الوزير الذي كان يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، إن قرار تحويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والناشئة سيتم في غضون 5 أيام، موضحا أنه قد اقترح صيغة جديدة لمشاريع “أونساج”، لتشجيع الشباب عليها، تتيح له قروضا غير ربوية، من قبيل المساهمة أو المرابحة، وأنها ستكون اختيارية لحملة المشاريع. مشيرا إلى العرض الذي قدمه للحكومة، خلال اجتماع وزاري عرض فيه نظام “ستارت”، يأخذ بعين الاعتبار التشعبات التي وقعت فيها المؤسسات الصغيرة المنشأة بصيغة “أونساج”. وشمل مقترحات تتعلق بإتاحة قروض غير ربوية لفائدة الشباب،

وأبرز عضو الحكومة، أن الصيرفة الإسلامية ستكون نظاما بنكيا يمول عدة مشاريع مستقبلا، قائلا: “نقولها بلا خجل الصيرفة الإسلامية هي المستقبل لتدعيم ودعم مشاريع كثيرة من بينها القروض الاستهلاكية”.

وأفاد الوزير جريدان، أنه قد قدم مقترحات للحكومة، تتعلق بمراجعة الصفقات العمومية، بما يسمح بإنشاء تجمعات اقتصادية للمؤسسات الصغيرة والناشئة، ويتيح لها بالحصول على صفقات عمومية ولا تبقى حكرا على المؤسسات الكبيرة فقط.

وأعلن وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، عن اقتناء محطة للدفع الالكتروني تسمح بربط الحساب البنكي بالهاتف النقال.

كما تحدث عن تنسيق بين وزارتي المالية ودائرته الوزارية، يهدف مستقبلا إلى منح التحويلات المالية النقدية، عن طريق تطوير النظام البنكي E-Banking، بما يسمح بتحويل آني لمبالغ مالية كبيرة لفائدة الزبائن، موضحا أن هذه الخدمة متوفرة حاليا لكنها ليست آنية وقد تستغرق عملية التحويل 24 ساعة أو أكثر حسب البنوك، يعمل على جعلها آنية حتى تكون إلزامية ويمنع التحويل النقدي.

وأشار ياسين جريدان، إلى أن هذا النظام سيتيح للمؤسسات العمومية والخاصة، أيضا تسديد الضرائب بنظام E-Banking بدلا عن دفعها نقدا مثلما هو حاصل حاليا.