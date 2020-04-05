صيدال بصدد صناعة دواء الكلوروكين

كشف الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم، محمد بوشمة، أمس، أن قطاع الصناعة، اتخذ إجراءات عملية وميدانية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهذا لضمان تسهيل واستمرارية تموين المواطنين.

حيث أكد بوشمة، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن مجمع النسيج العمومي GETEX سينتج في مرحلة أولى، أزيد من مليوني كمامة شهريا، بنوعية جيدة، بالإضافة إلى أن مجمع صيدال، باشر الاتصالات بمؤسسات أجنبية، للشروع في إنتاج الكلوروكين، قصد تغطية الحاجيات الوطنية، من هذه المادة محليا.

وأفصح ذات المتحدث، أن مجمع DIVINDUS أيضا، على استعداد لتجهيز المستشفيات بالشاليهات الجاهزة، والأسرة الطبية، وكذا تدعيم المجمعات بسيولة إضافية لتلبية حاجيات السوق.

مريم خميسة