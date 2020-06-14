صنهاجي: وقف العلاج بدواء الكلوركين وراءه لوبيات عالمية تسعى لبيع علاجات أخرى أكثر تكلفة

قال كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أن كل الدول تدعِّم الأمراض المزمنة بما يزيد عن 80 بالمائة من ميزانية القطاع الصحي.

وأضاف كمال صنهاجي اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن فيروس كورونا وباء جديد هز القطاع الصحي، وهو تحدي للباحثين البيولوجيين لإيجاد اللقاح.

وفي ذات السياق كشف صنهاجي، أن تسيير هذه الأزمة الصحية مهم جدا وهذا ما سيحدد مستقبل فيروس كورونا في الانتشار، كما أن الوكالة ستعمل بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بمتابعة فيروس كورونا.

من جهته قال ذات المتحدث، أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى وقف العلاج بدواء الكلوركين، وهو ما يعتبر عارا، مؤكدا أن هناك لوبيات عالمية تسعى لبيع علاجات أخرى أكثر تكلفة.