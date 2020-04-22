صندوق التقاعد بمستغانم يرافق المتقاعدين عبر مكاتب البريد

محمد مرواني

في بادرة هي الأولى من نوعها رافق “الصندوق الوطني للتقاعد ” “الوكالة المحلية لولاية مستغانم المتقاعدين عبر مراكز البريد لاستخراج معاشاتهم وقد اشرف مدير الصندوق بالولاية “مراد مالكي ” برفقة عدد من إطارات المؤسسة على تأطير العملية بأحد مكاتب البريد بالولاية بحي “لاسيا ” بوسط مدينة مستغانم المكتب البريدي الذي يقصده العديد من المتقاعدين لاستخراج مستحقاتهم المالية هذا وحسب ما أشار مدير الصندوق فان البادرة تهدف إلى نشر الاطمئنان والثقة لدى المواطنين والمساهمة في مرافقة المتقاعدين في هذه المرحلة الدقيقة بالذات التي تتطلب تضامنا اجتماعيا ومؤسساتيا على حد تعبيره يؤكد جاهزية مؤسسات الدولة على تأطير الظرف عبر المرفق الإداري وتقديم أحسن الخدمات للمواطن كما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية مستغانم عن تدابير أخرى تسمح له بتقدم خدمات عن بعد للمتقاعدين إذ أكد مدير المؤسسة “مراد مالكي ” جاهزية أعوان وإطارات الصندوق لتقديم الأفضل للمواطن .

تنظيم الطوابير والاستماع للانشغالات

هذا وتوزع العشرات من موظفي الصندوق الوطني للتقاعد الوكالة المحلية لولاية مستغانم على مجموعات لتأطيرعملية توجيه المواطنين المعنيين بسحب معاشاتهم عن طريق آلة السحب الأوتوماتكية إذ تم التركيز على عملية التباعد عبر المسافات الآمنة وتنظيم العملية خارج المكتب البريدي النموذجي بشكل منظم ومؤطر وقد استحسن المواطنون من فئة المتقاعدين العملية الهامة التي قام بها الصندوق الوطني للتقاعد عبر وكالته الولائية لولاية مستغانم معتبرين اياها بالمبادرة الطيبة التي تعزز من علاقة الصندوق بالمتقاعد كما أن عملية تسبيق المعاشات التي تم إقرارها كإجراء على المستوى الوطني تؤكد وقوف المؤسسة بجانب المتقاعدين في ظروف عصيبة ودقيقة تتطلب تضامنا اجتماعيا ومؤسساتيا هاما تبدي اتجاه الدولة والحكومة أولوية قصوى تبعا لتوصيات وقرارات مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما قام أعوان وإطارات صندوق التقاعد بالولاية بالاستماع لانشغالات المواطنين القادمين لمكاتب البريد .

مبادرة بأبعاد اتصالية جوارية

هذا واستحسن العشرات من المواطنين المبادرة التي قام بها الصندوق الوطني للتققاعد بولاية مستغانم في مرافقة المتقاعدين إلى مكاتب البريد والاطمئنان على ظروفهم والاستماع لانشغالاتهم الهامة اذ قال مدير الصندوق بالولاية أن العملية ستتواصل بالوتيرة المطلوبة تبعا لتوجيهات السيد الوزير المحترم وتعليمات المديرية العامة والرؤية العميقة التي يجب أن تكون على مستوى أداء الإدارة المحلية هذا وثمن أيضا موظفوا مصالح البريد والمكاتب البادرة معتبرين إياها بالعملية الاتصالية الجوارية التي تجعل المؤسسة في اتصال مباشر مع الجمهور الذي تتعامل معه بصفة يومية ومنتظمة وقد كانت الوكالة الولائية لصندوق التقاعد بولاية مستغانم قد أكدت على لسلان المكلفة بالإعلام جاهزية مختلف المصالح الإدارية لتقديم خدمات عن بعد للمتقاعدين منذ تسجيل الحالات الأولى للوباء الفتاك مطمئنة المواطنين بتلقي المعاشات في المواعيد المحددة المعتاد عليها وعدم تسجيل أي تأخر في العملية .

رقم أخضر تحت تصرف المواطنين

هذا وجدد صندوق التقاعد بولاية مستغانم في خرجته الأخيرة إلى مكاتب البريد بالولاية تأكيده على توفير أرضية اتصال رقمية تتيح للمواطنين من فئة المتقاعدين التواصل مع أي شباك أو مصلحة إدارية إذ تم وضع رقم اخضر لفائدة المواطنين كما تم استحداث إجراءات تنظيمية داخل المرفق الإداري تسمح بتحقيق التباعد في المسافات والتأكيد على عدم حضور المواطنين للصندوق وتلبية انشغالاتهم عن بعد في تعليمة يلتزم بها مختلف موظفوا المؤسسة التي خطت على حد تعبير العديد من المتابعين لادعاءات الإدارات المحلية بولاية مستغانم أشواطا هامة في أنظمة الاتصال بالمواطن كما جدد صندوق التقاعد بولاية مستغانم استعداده لمرافقة المتقاعدين خلال شهر رمضان أيضا في استخراج معاشاتهم ملتزما بتقديم الخدمات الإدارية في هذا الظرف الدقيق بالأداء النوعي المطلوب والغاية المنشودة .

معالجة الملفات متواصلة .

هذا وأشار صندوق التقاعد بولاية مستغانم عبر وكالته المحلية إلى أن عملية معالجة ملفات المتقاعدين هي الأخرى محفوظة ومؤطرة بالشكل الضروري وضمن الإجراءات الإدارية المتبعة مطمئنا أن المعالجة الإدارية والتقنية للملفات المودعة تتم عبر المصالح المعنية بالأداء المطلوب وعلى المواطنين المعنيين بالعملية الهامة التي تتم في إطار قوانين الجمهورية الاطمئنان على ملفاتهم والتأكد من أنها تشكل أيضا الأولوية مهما كانت الظروف وقد استحدث الصندوق شبابيك عديدة لاستقبال المواطنين المعنيين بإيداع ملفاتهم قبل ظهور الوباء الفتاك في حين فرضت المعطيات الجديدة والإجراءات ثم التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية اعتماد الصندوق بولاية مستغانم إجراء الخدمة العمومية عن بعد بوضع أرقام الهاتف وشبكة الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي للرد على أي انشغالات من قبل المواطنين .

عصرنة الخدمات في صلب الأولويات

هذا وأشارت المكلفة بالإعلام بالصندوق الوطني للتقاعد بولاية مستغانم إلى أن عصرنة الخدمات الخاصة بمختلف مصالح الصندوق ساهم في تطوير أداء مختلف المصالح الإدارية وقد أعطى انطباعا ايجابيا للغاية من قبل المواطنين الذين يتواصلون بشكل منتظم مع صفحة صندوق التقاعد بولاية مستغانم على مواقع التواصل الاجتماعي داعيا في ذات السياق وسائل الإعلام المحلية إلى المساهمة والمرافقة الإعلامية لنشاطات المؤسسة التي تولي حسب توجيهات مديرها “مراد مالكي ” أولوية هامة للعصرنة وتحسين الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين من فئة المتقاعدين واعتبرت المسؤولة أن تطوير خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمؤسسة سمح أيضا بتوسيع شبكة العلاقات مع باقي الشركاء وإعداد أعمال إعلامية هامة حققت التحسيس والتوعية لدى المتقاعدين ووضعت الجميع في سياق التدابير والقوانين الجديدة التي تعلن عنها الوزارة الوصية على مستوى مركزي مؤكدة أن الأولوية الهامة في نشاطات الصندوق الاعتماد على الخدمات الإدارية عن طريق التكنولوجيات الحديثة وتأطير الأنشطة الميدانية الجوارية التحسيسية بالشكل المناسب وبالأداء الذي يجب أن تكون عليه خاصة وان ولاية مستغانم تحصي اثني وثلاثين بلدية عبر إقليم الولاية وبها عشر دوائر يجب أن تغطى جميعا من قبل الصندوق الذي اطر منذ أشهر عمليات تحسيس واسعة بالبلديات لاقت استحسان المواطنين وشارك فيها المتقاعدون .