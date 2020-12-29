صناعة اليأس و تكريس الأزمة

بقلم: وداد الحاج

تقف البلاد على حافة نقطة تحول كبرى يمكن للجميع فيها أن يخرج منتصرا لو صدقت النوايا ،و اخلص الجميع لقضية مركزية هي ما ينفع الوطن و يحفظ أمنه و يدفع عنه غرابين البين و سعار “الإخوة الأعداء” في الجوار.

في السلطة مسؤولون نزهاء صادقون وفي الحراك الشعبي تكمن طاقات فاعلة يمكن أن تكون العمود الفقري للتغيير الإيجابي والنوعي .

لا يمكن ان تستمر حالات الاستقطاب و التخوين فالجميع يركب نفس السفينة والمصير مشترك و اي خطوة مجنونة قد تغرق المركب بمن فيه وتهدم المعبد على الصالح و الطالح، هناك نقطة مشتركة يمكن أن تقف عليها جميع الإرادات الخيرة ،و يمكن للجميع أن يتذوق نشوة النصر فالتغيير حتمية ،و الهروب منه موت صريح.

تلوح في الأفق مؤشرات الحل المناسب لجميع الأطراف،رغم الضبابية التي يحاول خفافيش الظلام زرعها و تكريسها كواقع حتمي،الأزمة ليست حتمية ولا قدرا أبديا هي فقط محنة ستتحول إلى منحة.