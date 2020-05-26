صفقات مشبوهة لاستيراد الأدوية وإنجاز المستشفيات

فتحت المصالح المختصة تحقيقات معمقة في انجاز العشرات من المستشفيات على المستوى الوطني والتي أنجزت بطريقة مشبوهة تهدد الصحة العمومية بالإضافة إلى صفقات شراء أدوية كبيرة متورط فيها مؤسسات كبرى التي لا تهتم إلى صحة المواطن بقدر ما تهتم لإرباحها ، خاصة بعدما تبين وجود إنجازات قاتلة للمرضى بمصالح الاستعجالات للعديد من كبريات المستشفيات المنجزة خلال ال20 سنة من 06 مؤسسات كبرى نصبت على المواطن الجزائري.

التحقيقات التي انطلقت بأمر من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بعد تلقيها معلومات حول هذه الملفات الشائكة والتي شملت مستشفيات الوطن في مشاريع قاتلة إقامتها 06 مؤسسات كبرى وحوالي15 مؤسسة صغيرة تسيطر على أشغال الترصيص وتدعيم المصحات الطبية بأنابيب نقل الأكسجين الطبي إلى مصالح الاستعجالات والتي تعرضت إلى النصب والاحتيال وتهديد صحة المريض على حد سواء من خلال استعمال أنابيب نحاسية غير طبية وخطيرة على صحة المواطن الموجود قيد الإنعاش أسعارها تقل عن قيمة المشروع بعشرات المرات بغية تحقيق الأرباح دون مراعاة صحة المريض خاصة وان الأنابيب والصنابير الأصلية لها طاقة استقبال 150 بار في حين أن الصنابير والأنابيب المحلية لاتزيد طاقة استقبالها عن 20 بار من الغازات الطبية ما يخلق عدم التوازن في الغازات الطبية المستعملة في الإنعاش والعمليات الجراحية ، كما أن صلاحيتها تتقلص بسرعة وتصبح تشكل خطرا على صحة المواطن في اقل من شهرين وتصبح إحدى العوامل المسببة للسرطان والأمراض الصدرية الخطيرة.

هذا وأشارت المعطيات التي تحصلت الوسط عليها من مصدر رفيع أن مصالح الدرك الوطني تكون قد اطلعت على الملف ومباشرة التحقيق في أكثر من 30 مستشفى على المستوى الوطني، والتي تم إقامة شبكة نقل الأكسجين الطبي بقنوات نحاسية محلية وغير مطابقة عوض النحاس الطبي المطابق زيادة على أنابيب ضخ وتوقيف الغاز التي عوض استعمال الطبية منها ذات نوع “سيمكس أو 2” أو “كويفر مديكال ” المستوردة من الخارج خاصة فرنسا واسبانيا تم استعمال أخرى المستعملة في البناء . هذا وحسب المعطيات الأولية فان النصب انطلق منذ سيطرة هذه الشركات الخاصة على صفقات تزويد المستشفيات بهذا النوع من المشاريع بعد توقف مؤسسة صيدال عن إقامتها منتصف التسعينات ، لتنطلق عملية إقامة نحاس خطير سعره لا يزيد عن 450دج للمتر عوض النحاس الطبي المطابق المستورد من شركات مختصة في صناعة المنتجات الطبية بأوروبا بسعر يقدر ب6500دج للمتر الواحد فيما تستعمل حنفيات توقيف الأكسجين رديئة النوعية وغير طبية ولا تطابق المقاييس الصحية المطلوبة لا يزيد سعرها عن 950دج في حين لن الطبية المطلوبة يبلغ سعرها أكثر من 1400دج.

هذا وكشفت القضية عن تورط مكاتب المتابعة مع هذه الشركات التي حققت أرباحا كبيرة طيلة 25سنة على الأقل خاصة أن طول الأنابيب في المستشفيات تتراوح ما بين 4000م و15 كلم ويحتاج ما بين 150 و200 حنفية ضخ وتوقيف ، هذا وقد شملت التحقيقات مستشفيات ولايات ،أدرار ، تيارت ، السوقر ، برج باجي مختار ، خنشلة ـ قسنطينة ، الخروب ،تيبازة ،العاصمة ، الأغواط ،بجاية ، تيزي وزو ، والتي تبين ان الشركات لا تستعمل الا 10 بالمائة من النحاس الطبي في المخارج الظاهرة في حين يستعمل النحاس الصناعية في باقي المشروع ، وتلجأ الشركات الى تغليفه لكي لا يظهر للعيان لكن يمكن كشف هذا التجاوز في مناطق الفراغات في الأسقف ، والذي أكد المشكل التي يبدو ان إطارات في شركات الأشغال أو الرقابة هي من تحرك ضميرها لكشف هذه التجاوزات الخطيرة التي تعمل على تسمم الغازات الطبية بفعل تفاعل النحاس الغير طبي مع هذه الغازات ما يؤدي إلى تفاقم الأخطار أو تسجيل وفيات ، حيث من المنتظر بعد استكمال التحقيقات التي انطلقت بشكل سريع أن تكشف هذا الملف الذي قد يعصف بالعديد من المسؤولين ، كما تبين أن عملية تعقيم قاعات العمليات بالمستشفيات تمت بطرق غير مطابقة ما أدى إلى وجود فيروسات بهذه القاعات التي استهلكت الملايير من أجل التعقيم.

من جانب آخر لاتزال التحقيقات المعمقة مستمرة في وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مع ثلاثة إطارات يتقدمهم وزير سابق والمفتش العام للوزارة ومدير المالية لذات الوزارة ومدير الموارد البشرية تخص تبديد أكثر من 100 مليار في صفقات مشبوهة تخص منح أكثر من 80 رخصة لاستيراد الدواء رغم منع القانون لذلك ، هذا ولعل اكبر الصفقات تلك المبرمة مع مؤسسة “تيكنو فارما ” المنحدرة من وهران لاستيراد الأدوية الخاصة بالسرطان والتي بلغت صفقاتها سنة 2018 أكثر من 94 مليار دج والتي صاحبها لا علاقة له بالدواء حيث كان في السابق مستورد للسيارات فاستغل علاقاته مع الوزير الذي كان واليا لوهران في ما قبل للفوز بهذه الصفقات التي تم تضحيمها ، كما تبين أن الأدوية التي تم تمويل بها صيدلية المستشفى غير مطابقة للمعايير المطلوبة في حين أن أسعارها مضاعفة ، هذا وتبن أن قرار منح استيراد الأدوية من قبل هذه الشركة العجيبة منح في وقت كانت الحكومة قد أصدرت قرار بمنع استيراد الأدوية ما يعد مخالفة خصوصا وان الأدوية المستوردة من النوعية الرديئة مقارنة مع تلك المصنعة محليا والتي هي أحسن منها جودة ، من جانب آخر تبين أنه تم إبرام اتفاقية مابين هذه الشركة وصيدلية المستشفى بشروط تصب في صالح الشركة على حساب الصيدلية العمومية بضغط من الوزير ” ع م ب” والمفتش العام لوزارة الصحة “ب ع” ومدير المالية “ب ع ح” ومدير الموارد البشرية “ب ح” والت مكنت صاحب شركة “تيكنو فارما ” من تحقيق أرباح كبيرة.

محمد بن ترار