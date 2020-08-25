صعوبة في تجسيد مخططات التهيئة العمرانية

تحولت العديد من التجمعات السكانية غير الشرعية التي توسعت بطريقة غير قانونية على حساب العقار العمومي وبعض الأحياء المنتشرة بعدة نقاط عبر دوائر وبلديات ولاية النعامة إلى شبه قنبلة موقوتة ونقاط ضغط كبيرة على السلطات المحلية المطالبة في كل الأحوال بضرورة التسوية القانونية لهذه المراكز سواء بشرعنة الوجود القانوني من عدمه.

من بلدية البيوض شمالا حتى منطقة حجرات المقيل جنوبا بتراب ولاية النعامة الظاهرة نفسها وإن اختلفت حدتها من منطقة الى أخرى، لكننا أردنا من خلال هذه الدراسة أن نتوقف عند حيين معروفين بالولاية الأول ببلدية العين الصفراء ومعروف لدى سكان المنطقة بحي “بومريفق” أحد أكبر الأحياء بالبلدية، وهو الحي الحاضر بقوة وبالتالي تحول مع الوقت إلى مركز ضغط على المجلس البلدي أيضا حي بلخادم و شمال المشرية وأيضا بعض القرى النائية نتيجة لافتقادها لكل متطلبات وأساسيات الحياة الكريمة والمرافق التي يطالب بها السكان الذين يعيشون وفق مصدرنا في ظروف اجتماعية جد صعبة وغير إنسانية مقابل تعذر إنشاء مشاريع أو عملية التكفل بسبب الوضع غير القانوني، وعن أسباب تمسك العائلات بهذه القرى وعدم الرغبة في العودة إلى مناطق حضرية كشف لنا أحد سكان الحي قائلا.. من الصعب العودة و التخلي عن مناطقنا الريفية المعزولة التي تفتقد إلى مقومات الحياة من مواصلات وهياكل قاعدية نتيجة لغياب مشاريع التنمية والتهيئة اللازمة وبالتالي، يقول مصدرنا تحملنا صعوبة العيش بهذا المكان على العودة إلى المدن في انتظار توفير المرافق الإدارية من مدارس، مواصلات ومراكز صحية وعلى أمل الاستفادة من سكن اجتماعي…، وتقريبا هي نفس القناعة لدى الكثير من النازحين الذين اضطرتهم العشرية السوداء إلى التموقع والتمركز على حافة المدن بصفة مؤقتة، لكن مدة الاقامة قد طالت مع الزمن وهي الفترة التي أنجبت أجيالا جديدة لا تعرف إلا حياة الصفيح والقصدير وبالتالي وجدت صعوبة في العودة أو التأقلم مع معيشة أخرى لم يألفوها..، أما الحي الثاني، فهو حي العقيد لطفي بالمشرية الواقع تحت سفح جبل عنتر حيث شكل مع الوقت أكبر تحد للمجالس البلدية المتعاقبة و مع التوسع السكاني على حساب تغيير نمط البناء بعدما تلاشت تدريجيا صفائح القصدير ليتحول المكان إلى تجمع سكاني حقيقي، كما رفع لاحقا سكان الحي من سقف مطالبهم الى حق التهيئة الداخلية وحق الاستفادة من مرافق وهياكل إدارية.

غياب التنمية المتوازنة… أسباب غذّت الظاهرة

لقد ربط الكثير من المتتبعين لهذا الملف الشائك والظاهرة التي غزت مدننا عبر كامل التراب الوطني وما أحدثته من خلخلة في جملة البرامج والمخططات التنموية خاصة منها مخططات التهيئة والتعمير للبلديات بمشكلة النزوح المتزايد من المناطق الريفية المعزولة إلى المدن، حيث وجدت الكثير من البلديات صعوبة كبيرة في ضبط مشاريعها المختلفة في قطاعات حساسة كالسكن، الصحة، التعليم وكذا صعوبة في ضبط الميزانية غير المنتظمة وكل هذا برأي المتتبعين جاء نتيجة لتعثر إن لم نقل فشل سياسة التنمية الريفية المدمجة التي علقت عليها الدولة كثيرا للنهوض بالمناطق النائية والتكفل بكافة انشغالات المواطنين وتطلعاتهم من أجل المساهمة في تثبيتهم بمناطقهم وهي سياسة تسعى إلى تجسيد مخطط التجديد الريفي وترقية التنمية الاقتصادية للبلاد والإنصاف في الاستفادة من الخدمات القاعدية اللامركزية وتقوية الترابط الاجتماعي مع المساهمة في إحياء المناطق الريفية بتحسين ظروف التشغيل وإعادة الحياة للسير الاقتصادي من أجل المحافظة على عالم الريف من حيث حماية واستغلال كافة القدرات الفلاحية والطبيعية المتوفرة، وقد سجل بالمناسبة تقرير لجنة الفلاحة والري التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية النعامة عدة ملاحظات عن أسباب تعثر هذا البرنامج ومنها عدم التنسيق في وضع المخططات الخاصة بكل منطقة وعدم التنسيق أيضا بين المصالح المكلفة بإدارة البرنامج وهي خلية التنشيط البلدية، محافظة الغابات، الدائرة والولاية بالإضافة إلى نقص الاندماج بين القطاعات الاجتماعية الحساسة، الصحة، التربية، النقل والري مع جهل المواطنين لهذه الصيغة نتيجة لنقص الإعلام والحملات التحسيسية.

في الختام يمكن القول إن ولاية النعامة قد شكلت الاستثناء من حيث تعقد الظاهرة وتداخلها، فبالإضافة إلى مخلفات أزمة التصحر وغياب آليات الاستثمار و النهوض بواقع التنمية والتي عصفت بها طيلة أكثر من عشرية ساهمت بشكل أساسي في تغيير خريطة توزيع السكان والتركيبة العمرانية للمدن بانتشار هذا النوع من التجمعات طلبا للأمن والحماية، كان للفيضانات التي ضربت المنطقة في فرض مزيد من الضغط على السلطات الولائية التي كانت ولا تزال مضطرة إلى المعالجة الإدارية والقانونية للمتضررين وفق تقرير اللجان التقنية، و تبقى أزمة العقار بالنسبة لتثبيت مشاريع الدولة في غالب الأحيان العائق الأكبر بمدن النعامة الحضرية

النعامة: إبراهيم سلامي