صرف الملايير دون تجسيد المشاريع

فتحت مصالح مكافحة الجريمة الاقتصادية العشرات من الملفات الاقتصادية العالقة بولاية تلمسان التي تبين انها استحودت على العشرات من المشاريع التي بددت فيها العشرات من الملايير خلال العشرين سنة الماضية والتي تسببت في تبديد الملاييردون إتمام هذه المشاريع التي بقيت حبرا على ورق أو توقفت في منتصف الطريق بفعل استهلاك أموالها دون تجسيد حتى أن بعضها قد استنزف الخزينة العمومية أموالا باهضة ،و بالعملة الصعبة في إقامة الدراسات الامر الذي قد يجر 03 ولاة على الأقل وجملة من الإطارات والوزراء إلى العدالة بتهم ثقيلة تخص تبديد المال العام وسوء التسيير.

وفي مقدمة هذه المشاريع المدينة السياحية الكبيرة التي كان من المفروض إقامتها بالساحل الغربي للولاية والتي كلفت دراستها سنة 2007 ما يزيد عن 4 مليون أورو ،والتي لم تتجسد إلى اليوم بفعل وقوف أطراف فاعلة في وجهها،كما يعد مشروع المستشفى الجامعي الذي تم اختيار أرضيته بشتوان وإقامة دراسته من قبل شركة أجنبية بغلاف مالي تجاوز ال40 مليون دولار احد اهم المشاريع التي تعطلت رغم اهميتها على سكان ولاية تلمسان بهدف تخفيف الضغط عن المستشفى الجامعي تيجاني دمرجي الذي يعود الى الحقبة الاستعمارية ،كم يشمل التحقيق محطة تحلية المياه بسوق الثلاثة التي انجزت سنة 2011 بملايير الدولارات قبل توقفها بعد 05 سنوات فقط ، من جانب آخر شمل التحقيق عدم إطلاق مشروع الطريق الذي يربط ما بين العريشة والطريق السيار عبر أولاد ميمون الذي تأخر رغم أهميتة في فك الاكتظاظ على الطريق الوطني رقم 22 خاصة في جزئه الرابط بين سبدو وتلمسان والذي يمتاز بالضيق وكثرة المنعرجات وكثرة الحركة خاصة من قبل الشاحنات الناقلة للوقود من مركز التفريغ بالرمشي ،والولايات الجنوبية كالنعامة وبشار وأدرار، كما تمس التحقيق مشروعي السكة الحديدية الأول الذي يربط بني صاف بالغزوات والثاني يربط اولاد ميمون بالمنطقة الصناعية بالعريشة التي هي الأخرى التي لم تنطلق بعد رغم اهميتها للمنطقة الجنوبية للولاية والجهة الغربية التي تحوي رابع أكبر ميناء على المستوى الوطني،كما تشمل التحقيقات توقف الاشغال بالشطر الاول من الطريق الساحلي الرابط بين مرسى بن مهيدي ودار بن طاطا شرق الغزوات الممتد على مسافة 57 كلم والتي لم تكتمل بعد في حين لم يتم إطلاق الشطرين الآخرين،من جهة أخرى تشمل التحقيقات تأخر انطلاق اشغال المركب الرياضي الجديد الذي يتسع ل40 ألف مقعد الذي سبق وأن تم اختيارأرضية انجازه بمنطقة زناتة 3 كلم شمال تلمسان ،والذي خصصت له مساحة 59 هكتار ومبلغ دراسة قدر ب100 مليارقبل أن يغيب المشروع عن الوجود ،كما تم توقيف العديد من المشاريع التي انطلقت من قبل على غرار الاقامة الرسمية للولاية على انقاذ فيلا ريفو التي استهلكت مئات الملايير منذ انطلاقها سنة 2008 وكد مشروع السكة الحديدية السريعة الذي لايزال لم يكتمل منذ 2007 ، بالإضافة الى الطريق الرابط ما بين ميناء الغزوات والطريق السيار التي يسير الجزء الاول منها بخطى الحلزون في حين لم يتم الحديث عن باقي الأجزاء هذا وقد تبين تورط مؤسسات وطنية وأخرى أجنبية في نهب الملايير والفرار دون محاسبة بتواطؤ مسؤولين محليين أو على المستوى الوطني الذين سيمسهم التحقيق في هذه الملفات.

محمد بن ترار