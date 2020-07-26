صراعات داخلية حول رئاسة المكتب الوطني للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين وكسب الشرعية قبل المؤتمر .

تعيش الرابطة الوطنية صراعات داخلية كبيرة اياما قبل المؤتمر الوطني الذي سيعقد في نهاية شهر سبتمبر المقبل بغية تعين مكتب وطني حجديد لتسيير الرابطة بعد رفض وزارة الداخلية للمجلس الوطني الذي عقد في الفاتح من ماي من سنة 2019 ، حيث ان مراسلة وزارة الداخلية التي تلقت الوسط نسخة الصادجر بتاريخ 19ديسمبر 2019 تحت رقم 09056 والتي جاءت حسب نص المرسلة مخالفة معها تسقط كل الهياكل الناجمة عنه بمافيها رئيس المكتب المكتب الوطني الذي تم سحب الثقة منه بتاريخ بتاريخ 14 /03/2020 من قبل اعضاء المكتب الوطني والبيان الصادرعنهم بتاريخ 17/06/2020، تعيش الرابطة الوطنية احلك ايامها ، حيث ومن المفروض ووفقا للقانون الداخلي للرابطة فأنه وبعد رفض وزارة الداخلية للمجلس الوطني فأـن التسيير يعود للمكتب الوطني السابق الذي يرأسه السيد سيد احمد رضوان ، الان انه وعلى اثر النزهعة الانية لحب المسؤولية اصبحت الرابطة الوطنية برأسين خاصة في ظل الوضعية التي تعرفها الجامعة من خلال الاوضاع التي فرضها كوفيد 19 ما جعل الحرب تكون قوية اياما قبل انعقاد المؤتمر الذي يعد الوحيد الذي يحدد الشرعية القانونية لهذا التنظيم الضارب بجدوره في عمق الطلبة والجامعة الجزائرية .

محمد بن ترار