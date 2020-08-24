صراعات المنتخبين في مواجهة “الجزائر الجديدة”

* الحل الوحيد في حل المجالس

* مقترح تفويض المدراء المحليين لإنجاز المشاريع

لاتزال العديد من البلديات عاجزة عن تنفيذ القرارات المركزية خاصة تلك الهادفة إلى إحداث قطيعة مع النظام السابق وبناء الجزائر الجديدة بسبب صراعات حزبية ومصالح شخصية وانسداد العديد من المجالس المحلية المنتخبة ما حال تدشين العديد من المشاريع التنموية الجوارية عشية الدخول الاجتماعي القادم خاصة المؤسسات التربوية الجديدة وهو يعيشه على سبيل المثال مواطني العطاف بولاية عين الدفلى على غرار العشرات من بلديات الوطن.

رغم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وحكومته من خلال قرارات شجاعة اتخذها سواء تعلق الأمر بالقرارات الخاصة بتنفيذ مشاريع تنموية بسيطة في مناطق الظل او المشاريع التنموية المسجلة في مختلف السنوات المالية الموجهة للجماعات المحلية إلا أن هذا الجهود لاتزال لم تطبق على أرض الواقع بسبب وضعية المجالس المنتخبة في العديد من بلديات الوطن , حيث تعرف العشرات منها انسداد وأخرى تغلب فيها مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة ناهيك عن صراعات حزبية بين تشكيلات المجلس البلدي الواحد , وهي وضعية حالت دون تسريع وتيرة انجاز الآلاف من المشاريع وتعطيل تسليم أخرى خاصة تللك التي ينتظرها المواطن بأحر من الجمر عشية الدخول الاجتماعي القادم على غرار المؤسسات التربوية الجديدة التي لم تسلم في عديد البلديات بسبب انسداد المجالس البلدية المنتخبة منها بلديات العطاف التي رفعت صرختها إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر المواطن سليم قبوب , حيث ندد مواطني هذه البلدية بتعطل تسليم مشاريع قطاع التربية ممثلة في المؤسسات الابتدائية الجديدة وكذا مشاريع بسيطة موجهة للجمعيات الرياضية بسبب انسداد مجلس بلدياتهم للمرة الثانية ما حال دون تنفيذ المشاريع الجوارية التي ينتظرها السكان عشية الدخول الاجتماعي ، ماتعيشه بلديات العطاف تعيشه العديد من بلديات الجهات الأربع من الوطن , حيث أدى صراع مجالس منتخبة إلى تعطيل شؤون المواطنين وعدم تطبيق قرارات السلطات المركزية على الصعيد المحلي البلدي خاصة تللك التي تهدف إلى تنفيذ برنامج الرئيس عبد المجيد تبون لبناء جزائر جديدة لكل الجزائريين , ويبقى مقترح ولاة الجمهورية الذي تم رفعه خلال لقائهم الأخير بالحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية والممثل في تفويض المدراء المركزين لمختلف القطاعات لانجاز ومتابعة المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة حل من الحلول المطروحة لرفع الغبن عن سكان البلديات التي وجدوا عراقيل من مجالسهم المنتخبة أو في انتظار حل كافة المجالس المنتخبة بما في ذلك البلدية كما يتردد بين الحين والأخر , لاسيما وان العديد من المنتخبين وصولوا ليس عن طريق الأصوات بل عن طريق المال الفاسد الذي كرسه النظام السابق بأحزابهم التي كانت تسمى بالموالاة أو أحزاب التحالف الرئاسي الذي أستند إليها نظام الرئيس السابق في تسيير شؤون حكمه من القمة أي الحكومة والمجالس الوطنية المنتخبة إلى القاعدة أي المجالس المنتخبة على الصعيد المحلي.

عطار ب