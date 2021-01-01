صدور ” سؤال العدل في السياسة اللغوية المغاربية”

صدر حديثا عن شركة الأصالة للنشر بالجزائر، كتاب جديد تحت عنوان ” سؤال العدل في السياسة اللغوية المغاربية في التربية والتنمية – حالة الجزائر – “وهو من تأليف العربي بلقاسم فرحاتي والذي قدم فيه مقاربة أكاديمية ثقافية موضوعية في محاولة منه إلى حلحلة هذا المشكل القديم الجديد، موجها في ذلك دعوة للدول المغاربية للانتقال إلى حالة الانسجام مع التاريخ وفكرة التنوع اللغوي، وعليه فلقد أهدى هذا الإصدار إلى كل حر جزائري يعيش عمق هويته في أبعادها العربية والأمازيغية ويرفض الفتن اللغوية.

إبراز مدى خطورة الهيمنة اللغوية الأحادية والأدلجة

وتضمن الفصل الأول من هذا الكتاب المفاهيم باعتبارها متغيرات ( العدل اللغوي ، التنمية … التربية ) وبيان العلاقة بينها في المجتمعات المتنوعة كالمغرب العربي وبينت القيمة الاقتصادية للغات باعتبارها كنز من الكنوز لا يجوز التفريط فيه وفي الفصل الثاني تطرق للعدل في السياسة اللغوية المغاربية من منظور تنموي أين ناقش فيه ظاهر التعدد اللغوي ومشكلة إقصاء الأمازيغية وثقافتها بينما سلط الضوء في الفصل الثالث على تجربة التعريب للنهوض باللغة العربية في الجزائر متحدثا فيه عن عوائقه الموضوعية كهيمنة الفرنسية ، مبرزا صاحب هذا الكتاب مدى خطورة الهيمنة اللغوية الأحادية والأدلجة و لو كانت الهيمنة من اللغة العربية ، وتناول بلقاسم فرحاتي في الفصل الرابع اللغة في الوضع العولمي ومسألة العدالة اللغوية مع إمكانية إعادة صياغة المشكلة اللغوية المحلية في الجزائر في ضوء التعدد اللغوي والحاجة الحضارية للشعوب المغاربية ومحاولات الإصلاح بالعدل في فرص ما بعد الثورات الشعبية ، إذ أن سيادة الشعب على كنوزه لا يمكن أن يترك بعضه ويفرط فيه .

الاعتراف بحق اللغات الوطنية الأمازيغية والعربية في الترقية

وتوقف فرحاتي، في هذا الكتاب عند سؤال العدل اللغوي في الدول المغاربية ما بعد الكولونيالية معتبرا إياه أنه أكبر المشكلات الوطنية المتأزمة إيديولوجيا وتربويا، كما هو طرح في السياسات اللغوية للدول المغاربية منذ الاستقلال، ذلك أن الاعتراف المتبادل بقيمة التعدد اللغوي اقتصاديا وتربويا والاعتراف بحق اللغات الوطنية الأمازيغية والعربية في الترقية في متنها ومكانتها بعدالة مازال في طور النضال القانوني المثوب بالإيديولوجية ، ولم ترق السياسات لمعالجتها معالجة علمية … كما أبقى على هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم والإدارة ، ولم تكن سياسات التعريب على أهميتها بمنأى عن الصراع الإيديولوجي بين الجماعات اللغوية سواء في الصيغة العلمية أو المعلمنة فكان هو الآخر في ظل سياسة الاستبداد والأحادية الثقافية اقصائي للمكون اللغوي الأمازيغي ، وقسور الاهتمام بالدراسات المنهجية ، مما عدد المواطنة اللغوية وانتشار الإحساس بالظلم لدى جماعة لغوية .

السعي لتحرير الملف اللغوي

وسعى الدكتور في علوم التربية، من خلال كتاب ” سؤال العدل في السياسة اللغوية المغاربية في التربية والتنمية – حالة الجزائر – ” لإنقاذ هذا الكنز الرمزي والثروة الاقتصادية التي تكتنزها لغات الهوية للدول المغاربية عبر إعادة طرح المسألة اللغوية، كما لو أنها مشكلة استقلال الملف اللغوي وتحريره، من كل الهيمنات ، ثم مسألة العدالة اللغوية المرتبطة بتحقيق تكافئ الفرص لكل مكونات الخريطة السوسيولوجية للغات الهوية المجتمعية. في الانفاق المالي وفي الحق والحضور الاجتماعي والإداري والاقتصادي، وترقية المؤهل منها إلى مستوى لغة البيع بعدل الشراء، كما أن هذا الكتاب يسعى إلى انتشال القضية اللغوية من سياسة الأدلجة وجماعات النفوذ والمقاربات التجزيئية والإجابة على سؤال العدل.

دعوة صريحة لاستيعاب الظاهرة اللغوية

ودعا صاحب الفكر التربوي، إلى ضرورة التنظير العلمي المنهجي للسياسات اللغوية ، وتأطيرها بالمشروعية العلمية والشرعية التاريخية، في إطار نظرية التجربة التاريخية والحاجة الحضارية بوصفها نظرية علمية فالغرض منها استيعاب الظاهرة اللغوية في بعدها الابستمولوجي والأنثربولوجي والسوسيولوجي ، هي النظرية ، كما توقع أن تكون الأكثر استيعابا للحقيقة الموضوعية للشأن اللغوي في ما بعد الربيع المغاربي ، من حيث هو تحرر من الاستبداد والانتقال إلى دول العدال وما يتوقع أن يوفره من الإرادة السياسية للاعتراف الوطني المتبادل وتطبيق العدل اللغوي في ظل التجربة التاريخية .

مع العلم أن العربي بلقاسم فرحاتي من مواليد سنة 1956 بقرية جلال (عرش بني عمران) التابعة إداريا لولاية خنشلة بالجزائر أين نشأ وترعرع فيها، وتعلم في مسجدها ومدرستها القرآنية ، حيث درس مرحلة المتوسط والثانوي في بسكرة ثم تابع دراسته في جامعة وهران مرحلة الليسانس (أربع سنوات) في علم النفس التوجيه المدرسي والمهني ونال بها شهادة الليسانس ثم انتقل إلى جامعة الجزائر وسجل فيها الدراسات العليا ونال بها دبلوم الدراسات المعمقة في علوم التربية، كما نال بها بعد ذلك شهادة الماجستير ودكتوراه الدولة في علوم التربية (2000) وعمل مدرسا في المعهد التكنولوجي للتربية بتبسة ثم أستاذا جامعيا بجامعة باتنة من سنة 1982م في معهد الآداب، شارك في تأسيس دائرة علم الاجتماع التابعة لكلية الآداب ثم تأسيس قسم علم النفس منفصلا عن علم الاجتماع، وأسس مخبر تطوير نظم الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وشغل مناصب علمية ، صدرت له عدة مؤلفات في التربية منها :تطور الفكر التربوي لمجتمعات ما قبل الميلاد ، دراسة أنثروبولوجية/ وصدر له في 2012 كتابين عن دار أسامة للنشر والتوزيع عمان الأردن وهما : / تأهيل الموارد البشرية : قديما وحديثا و” البحث الجامعي: بين التحرير والتصميم والتقنيات” / أنماط التفاعل وعلاقات التواصل في جماعة القسم وطرق قياسها / تجربة علوم الإنسان في فهم الإنسان … قراءة في علوم الإنسان الحديثة ومقدمات البديل / ما التربية ؟ / وفي 2020 صدر له عن دار الوطن اليوم، سطيف بالجزائر كتيب الجيب الصغير بعنوان “علوم التربية في الحداثة و ما بعد الحداثة وفي نفس السنة صدر له عن أدليس للنشر والترجمة والتوزيع بالجزائر الجزء الأول من كتابه الموسوم “التربية حرية، دراسات حول المفهوم والعلاقات / مدخل إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية ، التأسيس، المسار ، الآفاق/ التربية والعولمة … مقاربة ابستيمولوجية صدر سنة 2018 عن مؤسسة الأصالة للنشر بالجزائر /الأخلاق وعلم النفس والتشريع الإسلامي/ بنو عمران التاريخ والثقافة والجغرافيا / اضطراب مفهوم الدين في علوم الحداثة. كما شارك في التأليف الجماعي لمنشورات مخبر تطوير نظم الجودة، وكتاب “التواصل والتثاقف”، وكتاب “الكفايات”/ كما أشرف على أزيد من أربعين ما بين أطروحة دكتوراه ورسائل ماجستير في التربية وعلم النفس، وشارك في عشرات الملتقيات الوطنية والدولية في السعودية والمغرب وقطر والشارقة، نشر له عشرات البحوث والمقالات الأكاديمية في الفكر التربوي وفي التربية وعلم النفس والفكر الإسلامي والاجتماعي بمجلات دولية ووطنية.

حكيم مالك