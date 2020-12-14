صدور نتائج الانتخاب على الدستور على الجريدة الرسمية تمهيدا لبداية العمل بالدستور الجديد

صدرت اليوم الاثنين في العدد رقم 72 من الجريدة الرسمية، النتائج النهائية لتعديل الدستور وذلك على خلفية دراسة المجلس الدستوري طعنا واحدا أودع لديه، وتم رفضه لعدم استيفائه الشروط الشكلية والقانونية.

وأعلن أن نتائج الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور المعروض على الشعب الجزائري بتاريخ 1 نوفمبر 2020 والذي تمخضت عنه النتائج الرسمية التالية ، حيث وصل عدد الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320، في حين بلغ العدد الاجمالي للناخبين المسجل ين بما في ذلك المقيمين في الخارج: 24.446.618 مسجل ، صوت منهم على مستوى التراب الوطني 5.616.481 ناخب ، أما العدد الاجمالي للناخبين المصوتين، بما في ذلك المقيمون في الخارج فقد بلغ 5.661.551ناخب في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور 23.84%، احتسب منها 637.308 كأصوات ملغاة في بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 5.024.239. منهم 3.356.091، صوتو ب “نعم” وهو ما يعادل 66.80%. من مجموع المصوتين في حين بلغ عدد المصوتين بـ “لا” 1.668.148، وهو ما يعادل 33.20%. من مجموع المصوتين ، كما اشار التقارير ان الانتخابات جرت في ظروف جيدة وشفافة ، وبهدا تكون السلطات قد أنهت اجراءات الدستور الجديد استعدادا للعمل به في انتظار المصادقة على نتائجة من قبل رئيس الجمهورية

محمد بن ترار