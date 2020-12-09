صدور المرسوم التنفيذي المحدد لمهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

صدر في الجريدة الرسمية رقم 70 المرسوم التنفيذي 25-331 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 26 يونيو 2018 ، الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها.

وبحسب المرسوم التنفيذي فإن المدير العام للوكالة يقترح التنظيم الداخلي الخاص بها ويوافق عليه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مداولة مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله بمجلس الإدارة الذي يتكون من ممثلي قطاعات الصناعة والمالية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطويـر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية و المدير العام لـلوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، ويتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.

و تتولى “مشاتل ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” مهمة تنفيذ نظام دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي، الذي تحدده الهياكل المركزية للوكالة وتقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.