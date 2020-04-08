صحيفة إسبانية: نصائح النبي محمد لمواجهة كورونا مذهلة

نشر موقع صحيفة “ABC” الإسبانية تقريرا ألقى فيه الضوء على “نصائح النبي محمد المذهلة” في مواجهة الأوبئة، والمنطبقة على الإجراءات التي ينصح بها اليوم للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
Los increíbles consejos del profeta Mahoma para sobrevivir a una pandemia http://ciencia.abc.es/80olk5
Los increíbles consejos del profeta Mahoma para sobrevivir a una pandemia
Hace ya 1.300 años, el fundador del Islam ya recomendaba medidas de aislamiento e higiene para combatir enfermedades infecciosas
abc.es
وأثار التقرير أصداء واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بين المسلمين، وبينهم رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، ويأتي أيضا بعد تقرير في السياق ذاته نشره موقع مجلة “نيوزويك” الأمريكية قبل أسبوعين.
واعتبر الكاتب الإسباني “خوسه مانويل نيفز” أنه من المذهل أن النبي محمد، الذي عاش قبل أكثر من 1300 عام، والذي كان أميا ولا يتمتع بأي تدريب علمي، بحسبه، “كان يعرف بالفعل، خطوة بخطوة، ما يجب فعله أثناء الوباء”.
نشرت صحيفة A.B.C الإسبانية مقالا بعنوان “نصائح النبي محمد المدهشة للنجاة أثناء الأوبئة”، وفيه “من المدهش أنه قبل1300 عام كان الرسول الأمي الذي لم يتلق أي تدريب علمي يعرف بالفعل خطوة بخطوة ما الذي يجب فعله في زمن تفشي الوباء… “:
غسل اليدين والحجر الصحي https://bit.ly/2UR4j4x
Los increíbles consejos del profeta Mahoma para sobrevivir a una pandemia
Hace ya 1.300 años, el fundador del Islam ya recomendaba medidas de aislamiento e higiene para combatir enfermedades infecciosas
abc.es