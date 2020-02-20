صحفي الجلفة يقاطعون نشاطات الوالي

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ولاية الجلفة أعلن منتسبي الإعلام للقطاع الخاص السمعي البصري والمكتوب جميع نشاطات والي ولاية الجلفة، جاءت هذه المقاطعة نتيجة السياسة التي ينتهجها هذا الأخير من تهميش في حق رجال الصحافة منذ قدومه في الحركة الأخيرة لسلك الولاة.

وكانت القطرة التي أفاضة الكأس في حفل تنصيب الوالي أين تفاجؤ من تغييبهم عن الحفل ولتي قتصرة فيه الدعوة على قناتين فقط دون سواهم وفي سرية تامة، مستنكرين تصرف الوالي مع الإعلاميين، مجددين تأكيدهم على مقاطعة الوالي لغاية الإعتذار و رد الاعتبار لهم.