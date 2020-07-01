ثمن المحلل السياسي محمد بوضياف قرارات الحكومة بخصوص تمديد الحجر الصحي في الولايات 29 المعنية به إلى غاية 13 جويلية مع الإبقاء على رفعه في 19 ولاية، معتبرا بأنها قرارات حذرة تضع صحة وسلامة المواطن قبل أي اعتبار آخر.

و كشف بيان للوزارة الأولى عن تمديد الحجر الصحي في الولايات 29 المعنية به إلى غاية 13 جويلية ابتداء من الساعة 20:00 مساء إلى غاية 05:00 صباحا، مع الإبقاء على رفعه في 19 ولاية، ويُشار إلى أن الولايات 29 التي تم تمديد الحجر الصحي فيها إلى غاية 13 جويلية هي “بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة ، بشار، الجزائر العاصمة، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة ، بجاية ، أدرار ، الأغواط والوادي”.

وكلف الوزير الأول الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية باتخاذ إجراءات إضافية على المستوى المحلي للحدّ من تفشي وباء كورونا، بما في ذلك اللجوء إلى حجر كلّي أو جزئي في المناطق أو البلديات أو الأحياء التي تحتضن بؤرا للإصابة بالفيروس على أن تكون السلطة التقديرية للوالي، كما تقرّر توقيف نشاط الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي والمراكز التجارية في الولايات التي تعرف ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب إجبارية ارتداء الكمامة لسائقي السيارات سواء كانوا بمفردهم أو برفقة ركاب.





إيمان لواس