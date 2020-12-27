صحافة النخب ..حين يغيب الكيان

بقلم د. محمد مرواني

قد يمارس الصحفي نشاطه الإعلامي على وتر خط افتتاحي لعنوان صحفي معين وهذا من المتعارف عليه في أدبيات الممارسة للوظيفة الاعلامية غير أن الإعلاميين خارج سياق الوظيفة التي تتراءى للناس لهم دور في الشأن العمومي ويحب أن يتحدثوا خارج أقلامهم الصحفية الناقلة في غالب الأحيان لأخبار تهم الرأي العام لا تخرج عن آنية الحدث ،وأنا اتفق مع من يقول أن مهمة الصحفي ومردوديته المهنية تقاس بما يقدمه من أخبار.

غير أنني أؤمن أيضا أن الاعلامي في أي مؤسسة اعلامية هو مثقف قبل كل شيء ،وفاعل اجتماعي ينتظر منه مجتمعه أن يقول رأيا في شأن عام وأن يصوب بأدائه الاعلامي الذي يحمل بعدا رمزيا وأخلاقيا واجتماعيا في مخيال المجتمع سياسات ،ويثري مشهدا مؤسساتيا ونخبويا .

الصحفي له رأي في ولايته التي تنجز بها مشاريع تنموية أو تقترح بناءا على نقائص قد ينقلها للمسؤول المحلي في مقال صحفي أو ربورتاج وهذه الرؤية في التعاطي مع أداء الصحفي تكاد تغيب لدى من يتعاملون معه من مؤسسات وسلطات محلية رغم أننا نحمل بعضنا البعض في بقاء قطاع واسع من الاعلاميين على المستوى المحلي في موقع ممارسة الوظيفة دون نؤثر بها على تجسيد الأفضل للتنمية وللمجتمع المحلي .

على الصحفي ان يتحدث خارج مقاله وأن يرافع عن انشغالاته كمواطن قبل كل شيء وعليه أن يتخندق في مشروع جمعوي إعلامي يجعله رياه إزاء ما ينجز وما يسطر موجودا ومؤثرا في سياسة العمل التنموي المحلي .

على الصحفي الذي ينشد تحقيق إعلام جواري أن يخاطب المسؤول المحلي من منبر جمعوي تكتلي يجمع زملاء المهنة في رؤية عمل إعلامية مشتركة تبني إعلاميين شركاء وفاعلين في الحياة التنموية المحلية .

والصحفي الذي يبقى حبيس كتابة أسطر مقال على قيمة العمل إعلاميا ومهنيا لن يستطيع أن يغير في ولايته أو يكون فاعلا في رسم ملامح تنميتها في مختلف المجالات ،والقطاعات ونحتاج بالفعل إلى تذكير بعضنا البعض بهذه الأدبيات ،والتقاليد التي يتناساها البعض وهو يمارس مهنة المتاعب التي تبقى سلطة في نظر السلطات وسلطة رابعة لا يمكن تسطيح معانيها وما ترتكز عليه من قيم

القادة الإعلاميون ليسوا أولئك فقط الذين يبدعون في مؤسساتهم ومنابرهم الإعلامية مهنيا وإعلاميا وإنما هم الذين يفرضهم الأداء الإعلامي وقوته والتصاقه بكيان العمل السياسي والمؤسساتي الحيوي في الدولة في أن يكونوا في مواقع التسيير والقيادة في مؤسسات الدولة بحكم أهمية العمل الإعلامي وما تتيح كفاءة الإعلامي المثقف من مزايا هامة في الإقناع .

لو عدنا إلى التاريخ المعاصر لوجدنا أن الكاتب والإعلامي الكبير ” حسنين هيكل ” رحمه الله كان ضمن الحلقة الضيقة لصناع القرار في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رحمه الله بل إنه كان مستشاره الخاص ورفيقه في الكثير من المحطات التاريخية التي عاشتها مصر في عهد “الناصرية ” .

إن القيادات الإعلامية التي ترى في كفاءتها الاتصالية خاصة والإعلامية مجال لإدارة وقيادة مؤسسات البلاد في الكثير من منابر الدولة ،وهياكلها المؤسساتية نموذج هام في تشكيل إطارات الدولة ،والكاتب والإعلامي الذي يملك رصيد معرفة ومؤهلا ،وتكوينا آخر يحتاجه المجال السياسي خاصة يمكنه أن يعطي الكثير للوطن ،وللدولة بمفهومها الحديث التي تحتاج لإطارات لا مناضلين فقط. في الجزائر وساحة الإعلام الوطني يجب استدعاء هذه النماذج الإعلامية في الجزائر التي تشير الى القيادات الإعلامية القادرة على إثبات كفائتها خارج الجرائد ،والإذاعات ،والقنوات وتستثمر في ما تملك من كفاءات مهنية ومعرفية وخبرات في قطاع هو سلطة رابعة لقيادة مؤسسات والمشاركة في صناعة ملامح كيان دولة.

يبدو أن السياق العام الذي تنشط فيه الصحافة في أي بلد يتأثر كثيرا بالوضع العام السياسي والثقافي الذي يعيشه المجتمع وهو جمهور تخاطبه وسائل الاعلام لقد لفت انتباهي أن الوضع الحالي على الأقل في بيت الإعلام ببلادنا استنزف جهد الصحفيين خاصة منهم القلة القليلة المتكونة ،والحاملة لرؤية مهنية ،وأخلاقية وتنظر للوظيفة بنظرة استشراف كمؤشر يبني وعي مجتمع بقضايا حاضره وهواجس وطنه .

يعود مع الحديث اليوم عن الحرية ،والنضال من أجل تمكين الصحافة من دورها الرقابي والديمقراطي والصحفيون في الكثير من منابر الاعلام الوطني يعانون مشاكل اجتماعية ومهنية قاسية فبالإضافة إلى متاعب الصحف المالية وزلات القنوات وتسطيح أشباه الاعلاميين للوظيفة يعاني الاعلام حالة روتين قاتلة وجمود من حيث تغطية أبعاد المرحلة وتجليات الوضع المعاش على أكثر من صعيد .

لم أجد وأنا أرى نشرات قنوات وأتابع ما تنشره بعض الصحف على استحياء عن هم عام ما يوحي أننا أمام مشهد إعلامي ثري تعددي ينقل جزائر التعدد بما تحمله الكلمة من معنى ،ويحيل المجتمع إلى مناخ ديمقراطي تعددي يرتكز على حرية التعبير التي نحتفل بها على وقع فوضى مازالت لصيقة بالصحافة .

متى ندرك أننا أمام اعلام يعاني من وضع عام وسياق انتشرت فيه ثقافة التسطيح للعمل الجاد سواء ذاك العمل الذي يرتبط بأداء مؤسسات أم بنشاط نخب هي الأخرى تعاني من ركاكة إعلامية تقابلها لم تستوعب أن الإعلام رسالة وصيد علم يطلب وممارسة راقية في الميدان ،ونحتاج بالفعل إلى تذكير بعضنا البعض بهذه الأدبيات ،والتقاليد التي يتناسها البعض ،وهو يمارس مهنة المتاعب التي تبقى سلطة في نظر السلطات وسلطة رابعة لا يمكن تسطيح معانيها وما ترتكز عليه من قيم أصيلة.