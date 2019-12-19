صبري بوقادوم وزيرا أول على رأس حكومة تصريف أعمال

عيّن رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، زوال اليوم الخميس، وزير الخارجية صبري بوقادوم، وزيرا أول، خلفا للوزير الأول المستقيل نور الدين بدوي.

وقالت أنباء إن الرئيس تبون يكون قد قرر الاحتفاظ بأعضاء الحكومة، لفترة قصيرة، مع الاستغناء فقط عن خدمات بدوي ووزير داخليته، تماشيا مع مطالب الحراك.

وحسب أنباء ، فإن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون كلّف بوقادوم بتسيير حكومة تصريف الأعمال بالنيابة.

وتعني هذ ه القرارات أن الرئيس المنتخب الجديد يكون قد فضل التريث، قبل اختيار كامل طاقمه الحكومي، بتأنٍ وتفكير عميق.

وصبري بوقادوم الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ يوم 31 مارس الماضي، هو دبلوماسي التكوين والممارسة.