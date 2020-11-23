صامويل إيتو: مونديال قطر 2022 سيقدم تجربة فريدة لمشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم

أكّد صامويل إيتو، نجم كرة القدم الكاميروني السابق، وسفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ستُمثّل فرصة فريدة للمشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر لحضور منافسات النسخة الثانية والعشرين من البطولة التي تستضيفها البلاد بعد عامين، وللمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وسلّط إيتو في حوار له مع موقع (Qatar2022) الضوء على الفرص التي ستُتيحها الدولة أمام ضيوفها في 2022، مشيراً إلى أنه يستمتع بزيارة الأماكن المفضلة لديه في قطر مثل الحي الثقافي كتارا، الذي يضم في أروقته العديد من المطاعم المقاهي التي تُناسب الجميع، وجزيرة البنانا التي يعتبرها وجهة سياحية رائعة لقضاء الوقت والاستمتاع بهدوء الطبيعة، إضافة إلى العديد من المجمعات التجارية الرائعة، والوجهات الأخرى التي تزخر بها قطر.”

وكان النجم الكاميروني، الفائز بلقب أفضل لاعب أفريقي أربع مرات، وأحد أبرز النجوم السابقين في برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، قد شارك ضمن صفوف نادي قطر الرياضي في الموسم 2018-2019، وقد تطرّق في حديثه إلى هذه التجربة، لافتاً إلى أن الزوار والمشجعين سيتعرفون عن كثب على ما يمتاز به الناس في قطر من ود وحُسن ضيافة وترحاب بزوّارهم، مؤكداّ على استمتاع الجميع بإقامة آمنة في دولة قطر التي تُصنّف دائماً كإحدى الدول الأكثر أماناً في العالم.

وأضاف إيتو: “أحب الناس في قطر، فهم يتصفون بالصدق والوضوح. كما أحب أيضاً الشعور بالأمن عندما أتنقل في أحياء الدوحة وكافة أرجاء البلاد. وسيحظى الزوار القادمون إلى قطر خلال المونديال الكروي بفرصة قضاء وقت ممتع أثناء حضور المباريات لتشجيع فرقهم المفضلة في أجواء تتسم بالأمن والسلامة.”

وحول المرافق الرياضية التي تواصل قطر إعدادها لمونديال 2022 قال إيتو: “ستتاح الفرصة أمام لاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة للاستفادة من أفضل المرافق الرياضية حول العالم، مثل الاستادات الرائعة المستضيفة للمنافسات ومرافق التدريب عالمية المستوى. وأؤمن بأن التجربة التي سيحظى بها كافة اللاعبين في تلك المرافق ستكون بمثابة مكافأة تقديرية تُتوّج جهودهم بعد الـتأهل لخوض منافسات هذه البطولة الكروية المنتظرة.”

وفي ضوء مشاركته في أربع نسخ مونديالية؛ يُدرك النجم إيتو أبرز التحديات التي يواجهها اللاعبون خلال المونديال، لكنه يؤكد أن مونديال قطر ينفرد عن البطولات السابقة في تقارب المسافات، وقال: “لن يتكبد المشجعون واللاعبون عناء السفر من مدينة إلى أخرى لحضور المباريات، وستعود هذه الميزة بالنفع الكبير على اللاعبين والمشجعين على حدّ سواء، إذ لن تفصلهم أكثر من ساعة واحدة عن أي من الاستادات الثمانية المستضيفة للبطولة، كما سيحظى اللاعبون بفرصة البقاء في مكان إقامة واحد طوال فترة المنافسات، ما سيجنبهم مشقة السفر جواً، واغتنام أوقاتهم في التدريب والاستعداد للمباريات بدلاً من إهدار الوقت في التنقل من مدينة لأخرى. وأعتقد بأننا سنرى أثر هذه الميزة خلال بطولة قطر، حين سنرى اللاعبين على أرضية الملعب في كامل لياقتهم البدنية والذهنية، وعلى استعداد تام لمواجهة الفرق المنافسة.”

من جهة أخرى، أتاحت تجربة النجم الكاميروني في دوري نجوم قطر أمامه الفرصة للتعرف عن قرب على لاعبي المنتخب القطري المتوّج ببطولة كأس آسيا في 2019، والذي سيمثلون بلادهم في منافسات المونديال، وفي هذا السياق اختتم إيتو: “سيخوض لاعبو منتخب قطر منافسات بطولة 2022 على أرضهم بثقة تامة بعد الفوز بجدارة بلقب كأس آسيا، وينبغي على اللاعبين اغتنام فرصة مواجهة أفضل المنتخبات في العالم، والاستفادة من هذه التجربة الفريدة، خاصة أن الفريق يضم بين صفوفه نجوماً لامعين مثل المهاجم المميز أكرم عفيف، متمنياً لهم النجاح والتوفيق .”