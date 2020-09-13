صالحي: سأوظف خبرتي لمساعدة مولودية الجزائر

أبدى عبد القادر صالحي، حارس مولودية الجزائر الجديد، سعادته بحمل ألوان النادي، مؤكدا حرصه على توظيف خبرته الكبيرة لمساعدة الفريق على التألق في دوري أبطال أفريقيا.

وقال صالحي في تصريحات نقلها التطبيق الرسمي للنادي، اليوم السبت: “أشكر مسؤولي مولودية الجزائر على الثقة الكبيرة في شخصي، وأتمنى أن أكون في مستوى تطلعاتهم”.

وأضاف: “المفاوضات كانت سريعة للغاية، وانتهت بالتوقيع على عقد مدته 3 سنوات، سأحرص خلالها على تقديم أفضل ما لدي للعودة إلى المنتخب الوطني في أقرب فرصة ممكنة”.

وتابع: “سأعمل على توظيف خبرتي لمساعدة النادي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، علينا الآن العمل بجدية، وبذل جهد كبير حتى نكون لائقين لصنع إنجاز في المسابقة”.