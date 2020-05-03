صادرات الجزائر من الغاز والبترول ستتقلص بـ 7.5 بالمائة بسبب كورونا

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، أن مستوى الصادرات الجزائرية للبترول والغاز خلال هذا العام 2020 ستتقلص بنسبة 7.5 بالمائة بسبب كورونا.

وقال بلحيمر، في تصريح له للإذاعة الوطنية، إن قانون المالية للسنة الجارية كان قد حدد مستوى الصادرات بــ 37.4 مليار دولار .

وسينخفض مستوى الصادرات في القانون المالية التكميلي إلى 20.6 مليار دولار بسبب أزمة الكورونا.

و كشف وزير الإتصال عن انخفاض مستوى إحتياطي الصرف من 51.6 مليار دولار كما كان محدد في قانون المالية 2020 إلى 44.2 مليار دولار في القانون التكميلي. وهذا ما يعادل سنة كاملة من الاستيراد.