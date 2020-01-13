صادرات الجزائر للإسمنت تقارب 60 مليون دولار

واصلت الصادرات الجزائرية للإسمنت اتجاهها التصاعدي الذي عرفته خلال الاشهر الاخيرة لتبلغ أزيد من 59 مليون دولار خلال الاشهر 11 من 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا بأزيد من 239 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .

وأوضح مصدر من مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية ان “الاسمنت المائي” و”اسمنت كلنكر” سجلا تحسنا ملحوظا بحيث انتقلا من 17.47 مليون دولار خلال الاشهر 11 من سنة 2018 الى 59.24 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2019 اي بارتفاع قدره 20 .239 بالمئة.

ومن شأن هذه الاحصائيات تجاوز توقعات صادرات الاسمنت المقدمة في شهر نوفمبر الماضي من طرف وزارة التجارة.

و بلغت امكانيات الجزائر في انتاج الاسمنت 40 مليون طن/سنة، علما أن البلاد قادرة على تصدير 20 مليون طن من هذه المادة مقابل حاجيات للسوق المحلي تتراوح حول 22 مليون طن/سنة.