دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم الخميس، إلى مكافحة محاولات تسييس جائحة فيروس كورونا.

وقال شي جين بينغ، خلال الاتصال، حسبما نقله التلفزيون المركزي الصيني، “إن تسييس الجائحة ووضع أي علامات عليها لن يفيدان التعاون الدولي”، مشددا على ضرورة تصدي كلا البلدين لمثل هذه المساعي بشكل مشترك.

كما أضاف الرئيس الصيني: “على الصين وروسيا التعاون بشكل وثيق لحماية نظام الرعاية الصحية العالمي سويا”.

وأكد شي جين بينغ أن “الصين أرسلت إلى روسيا دفعة من المساعدات الإنسانية، وتساعد الجانب الروسي بشكل نشط في شراء السلع الطبية”.

وتعهد بأن “الجانب الصيني سيواصل تقديم الدعم الحاسم لروسيا”، مبينا أن بلاده أرسلت كذلك إلى موسكو مجموعة من الخبراء الصينيين حيث شرعوا في العمل هناك.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تتعرض فيه الصين لاتهامات متزايدة من قبل الولايات المتحدة بالتضليل حول تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 2.1 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 136 ألف وفاة و525 ألف حالة شفاء.

المصدر: وكالات