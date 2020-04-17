شيتور يوقف العمل بتعليمة انتخاب المجالس العلمية

طالب وزير التعليمة العالي والبحث العلمي الدكتور شمس الدين شيتور في مراسلة موجهة إلى مدراء الجامعات نهاية الأسبوع بضرورة توقيف العمل بالتعليمة الوزارية رقم 491 الصادرة في 09 أفريل الماضي والتي تنص على انتخاب رؤساء المجلس العلمي للجامعات والتي أثارت صراعات كبرى داخل الجامعة وردود فعل رافضة من قبل الأساتذة والنقابات والمنظمات الطلابية ما هدد بانفجار الوضع بالجامعة .

هذا وأشار شيتور في مراسلته المؤرخ في 16 أفريل 2020 تحت رقم 532 إلى ضرورة تأجيل العمل بالتعليمة الوزارة الناصة على انتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعات التي أشار أنه اقترحها لتسيير المرحلة الانتقالية وفي انتظار النصوص التنظيمية وهذا من اجل إعفاء مدراء الجامعات من المهام البيداغوجية والمراقبة وتحسين الأفعال البيداغوجية ، مشيرا أن هذه التعليمة التي تهدف إلى تجميد العمل بالتعليمة رقم 491 جاءت لوضع حد للتفسيرات الخاطئة التي قد تؤثر على تناغم سير المؤسسة ، مشددا على الحرص على التسيير الجيد للهيئات البيداغوجية .

محمد بن ترار