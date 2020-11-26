شيتور يدعو إلى وضع “خطة مارشال” لتطوير القطاع الطاقوي في إفريقيا

دعا وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، إلى إعتماد خطة مارشال لفائدة قطاع الطاقة في قارة إفريقيا.

جاء هذا خلال المنتدى الوزاري الثاني المشترك لمفوضية الإتحاد الإفريقي والوكالة الدولية للطاقة.

وحسب بيان للوزارة، فقد إنعقد المنتدى الوزاري الثاني تحت رعاية رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد الإفريقي، أمس عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وجاء المنتدى تحت عنوان “ضمان مستقبل طاقوي لإفريقيا ما بعد كوفيد-19: دعم إستئناف سريع مع تعزيز الإستثمار والإبتكار والشراكات.

وعرض الوزير، الوضعية الناجمة عن الجائحة مع إبراز ضرورة التكيف مع هذه الوضعية، قائلا:” سنعيش من الآن فصاعدا مع واقع كوفيد-19″.

وحسب البيان، فقد إقترح الوزير رؤية جديدة للطاقة من خلال وضع خطة مارشال من أجل إفريقيا، وذلك بإنشاء هيئة في إفريقيا مخصصة للتعليم والبحث في مجال الطاقات النظيفة لاسيما الهيدروجين.

واستعرض شيتور الجهود التي بذلتها الجزائر من خلال إنشاء وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية، عبر إنتقال طاقوي تدريجي للمضي قدما نحو مسار التنمية البشرية المستدامة.

وشدّد المشاركون أثناء هذا الإجتماع الإفتراضي بالتركيز على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتطويره قصد تعبئة التمويلات لإفريقيا.

وكذا المساهمة من خلال جهود مختلف الدول بما فيها الجزائر في التخفيف من التغيرات المناخية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للقارة التي تزخر بموارد طاقوية كبيرة.