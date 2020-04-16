شيتور: “يجب التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح لنا بالتقدم المنشود في مجال كسب المعارف”

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور الجامعة الجزائرية لابتكار طريقة جديدة لاكتساب المعرفة، في ظل هذا الظرف الذي نُواجه فيه جائحة “كورونا” التي عطلت الدروس.

وقال الوزير شيتور في رسالة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك بمناسبة عيد العلم: “يجب التوصل إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تسمح لنا بالتقدم المنشود في مجال كسب المعارف، ولتحقيق ذلك علينا أن نبرهن دائما أننا قادرون على وضع تصورات صلبة وامتلاك روح المقاومة تمكننا من تحقيق أهدافنا في عالم مضطرب”.

وأضاف المتحدث “قد تعوّدنا أن نَحتَفي، كل سنة بِذكرَى يومِ العلم، هذا الحدث العلمي، الذي يُشكلَ مَحطّة معرفية تسمح لنا بتجديد التمسك بوطنيتنا العلمية، التي يجب أن تبقى على مستوى عالِ من اليقظة أمام الحركية التي يشهدها العالم، والعمل بكل ما أمكن لتفادي هزيمة الفكر”.

وتابع الرجل الأول في مبنى بن عكنون” إنّ 16 أفريل 2020 يُذكرنا برمزية المعركة التي قادها العلاّمة ابن باديس للتفتح على المعرفة، دون إضاعة المُرتكزات الثقافية من أجل مصلحة الجزائر التي نحملها في قلوبنا”.

كما شدد وزير التعليم العالي على ضرورة توفير كل المعارف والعلوم والأهم من ذلك معالجة كيفية تقبلها بطريقة ذكية، من قبل الطلبة، مردفًا “تنتظرنا، في الآفاق، تحديات علينا أن نبرهن على قدرتنا على التصدّي