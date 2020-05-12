شيتور: سنساعد الطلبة الرياضيين على إنشاء مؤسسات خاصة بهم لخلق مناصب الشغل

الأولىالرياضة
عن إلياس بن عبيد 153

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شمس الدين شيتور أن الدولة ستعمل على ترقية الرياضة الجامعية وتشجيع النخبة الجامعية  الرياضية من أجل المشاركة في كل المنافسات الدولية ولرفع العلم الجزائري في المحافل الدولية.

واكد شيتور خلال تصريح أدلى به في الندوة الصحفية على هامش تنصيب اللجنة الوزارية لإعادة تنظيم الرياضة المدرسيةوالرياضة الجامعية أن الدولة ليس بامكانها توفير مناصب الشغل للجميع لكن بامكانها أن تساعد الطلبة الجامعيين الرياضيين في خلق مؤسساتهم ليعملوا هم بدورهم على خلق مناصب الشغل.

وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة ستساعد أي طالب جامعي أو أي رياضي وتقدم له  كل ما يحتاجه لرفع العلم اجلزائرية في كل المناسبات الرياضية  الدولية.

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