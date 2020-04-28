شيتور: “دور الجامعة الجزائرية لا ينبغي أن ينحصر فقط في نشر العلوم والمعارف

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، اليوم الثلاثاء، إنّ دور الجامعة الجزائرية لا ينبغي أن يبقى محصورا فقط في نشر العلوم والمعارف، بل يجب أن تعبّر عن طموحاتها لتصبح واحدة من الدعامات الكبرى للنمو الاقتصادي في البلاد.

وأكد الوزير خلال مراسيم تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية، رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، إنّ الجامعة قادرة على أداء دور هام كقوة اقتراح، والمساهمة في الانعاش الاقتصادي وتنمية البلاد، فضلا عن تأكيد قدرتها على أن تكون مصدرا حقيقيا لتكوين صانعي الثروة، وأن تستجيب لمتطلبات المجتمع.

وأوضح الوزير أن الجامعة الجزائرية أثبتت، أثناء الأزمة الصحية العالمية والمتمثلة في جائحة كورونا أنّه باستطاعتها الاستجابة، جزئيا، للطلب المعبّر عنه على المستوى الوطني، مؤكدا أنه الباحثين الجزائريين قادرين إذا ما توفّر لهم المحيط الملائم، على التنافس بدون أيّة عقدةّ، مع نظرائهم في الجامعات الأجنبية.

وفي هذا السياق دعا الوزير الجامعة الجزائريّة إلى أن تستبق الأحداث، وأن تستعدّ لظهور أحداث جديدة قد يكون طابع بعضها “فضّا” حسبه، وذلك باعتبار أن العالم بعد جائحة كورنا ليس عالم اليوم.

وأضاف: ” إنّ الوضعية الاقتصادية الحالية في البلاد في ظلّ الأزمة البترولية، وما نجم عنها من تقلّص رهيب للمداخيل، تفرض علينا اتخاذ إجراءات استباقية، تمرّ بتكييف التعليم والبحث في بلادنا، بما يسمح لنا، خاصة، من تحقيق اكتفاء ذاتي علمي في ميدان التجهيز، والانخراط بقوة في مسار الانتقال الطاقوي نحو التنمية المستدامة”.