شيتور: الحكومة تعمل على تعميم “سيرغاز” والتخلي عن البنزين و”ديازال”

قال وزير الانتقال الطاقوي، شمس الدين شيتور، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول وآليات جديدة لترشيد استهلاك المازوت في البلاد عبر تعميم استعمال “سير غاز”.

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، أن المواطن يجب عليه أن يعلم أن المازوت أكثر خطرا من “سيرغاز”، وأن الحكومة سطرت خطة للخروج من الاستعمال الكثيف للبنزين عن طريق التوجه نحو تعميم استعمال “سيرغاز” و”الديازال”.

كما تحدث الوزير عن تعميم استعمال السيارة الإلكترونية، مصرحا أن 80 بالمائة من الجزائريين يفضلون كل ما هو إلكتروني، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد على مشاريع في الأفق حتى فيما يخص القطارات الالكترونية، داعيا إلى توسيع استعمال الطاقات الشمسية ونحن في طريق تجسيد المشروع

وأكد شيتور أن الحكومة مطالبة بالبحث عن الشركاء المختصين في المجال مثل الصينيين والأمريكيين وحتى الألمان، من أجل تطوير مشروع الطاقات المتجددة في الصحراء.