بقلم: يسين بوغازي

Yacine-bougha@hotmail.fr

شيئا ما ألقاه ادونيس بمنعطفات ثقافات عربية ، ذكرتني بما يريد دائما ان يطرحه من اسئلة ، لقد ترك لنا فسح من اسئلة تالية جديدة ، اسئلة ربما عندما يستقر الابهار الذي اخدنا على حين غرة ، وبعيدا جدا ،بعدها تأتي اسئلة ادونيس مدمرة !

قال مرة ان تاريخا عربيا كلها خالي من ثورات حقيقة ! قال باستثناء قياما نوفمبريا في جبال الاوراس ، قال ادونيس ربما تلميحا الى غياب ابدي في عالمنا العربي الى براءة ثائر ، ونزاهة انتفاض ،والاهم وصدقية ثورات ؟! ثورات لطالما ملئت كرارييس كتب تاريخنا ، والذي بحسب ذهب اليه اونيس ليس سليما كله ، لم يقل مزيفا ، لكنه قاله ضمنيا بما يليق فهمه لدى الباب يقظة ، ولا اردي لماذا أحالني ما تركه ادونيس الى تاريخ اسلامي مخترق ، كي لا اقول مزيف ؟ وتاريخ ادبي مٌأول ،حتى لا اقول ليس ناطقا عن ميرات عربي قديم ،وتاريخ سياسي متداخل فمعظم الالوان السياسية عندنا هي خلاصة أفكارا لم تأتي من عقلية عربية بهوية ورؤى استراتيجية ، بل كلها افكارا من بنات عالم آخر ليس عربيا ولا اسلامي ولا نجدي ولا شمال افريقي وقائمة الانتماءات لا تنهني ؟

غريب امرنا الذي تجلى امامي فجأة ! من شيء تركه اودنيس بمنعطفات ثقافاتنا ، فقد قال ما يمكن فهمه باننا لم نرتقى ابدا باطر ثقافية مؤسسة وتراثية التي نشأت عليها حضارة قديمة جدا ، ربما أدونيس يستقصد الشام والحجاز ، فكل شيء بناه منتصرون دائما ما يضعون ما يفيد بقاءهم ، سواء كان ماديا او معنويا ، فلا يعقل ان عالما عربيا مهزوما منذ ما يقارب عشرة قرون يستطيع ان يفرض ثوريته وثقافته وحضارته ؟ لا يمكن له إلا ان يصير تابعا لتجليات حداثة اخذت منه اخذا ، بل وخبأت طويلا عنه ، مما جعله يعيش حالات من ابهار وخنوع وشبه ثورات مما تجلى من تلك الحداثة بمعان شاملة.

شيئا ما تركه ادونيس بمنعطفات ثقافاتنا ؟ ذكرتني وذكرى عصية اولى ،لا ادري ما علاقة ما قوله أدونيس والذكرى العصية ، وقد رأيناها بأم الاعين تتجلى ضعيفة ضعيفة منذ سنوات الى ان اضحت على اهبة تنتظر ،الى ان انفجرت صراخا بشوارع ورد يافع ، لكن ذاك شيء ما ألقاه أدونيس لا يتركني استريح ابدا .