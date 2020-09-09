شويطر يعود ووسط ميدان بوسعادة جديد النصرية

ج.ن

عاد وسط الميدان الهجومي، عبد الرؤوف شويطر، الى فريق نصر حسين داي مبرما على عقد مدته عامين، بعد موسم واحد قضاه في صفوف مولودية وهران، حسبما علم اليوم الاربعاء من النادي المنتمي الى الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم.

وفضل شويطر (29 سنة)، العودة الى تشكيلة “النصرية “، التي التحق بها في 2017، كونه لم يشارك كثيرا مع تشكيلة “الحمري” الموسم الفارط مكتفيا بالظهور في ثلاث مناسبات فقط.

كما أعلنت ادارة “النصرية عن انضمام وسط ميدان امل بوسعادة اسلام بولودان (25 سنة) سهرة الثلاثاء, في انتظار ترسيم التحاق مدافع شبيبة برج منايل نبيل خلاف في الايام القليلة المقبلة.

كما عزز النادي العاصمي، الذي يدربه ندير لكناوي, صفوفه بعناصر الخبرة على غرار الدولي السابق محمد ربيع مفتاح (35 سنة) قادما من اتحاد الجزائر.