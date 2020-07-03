شهداء الجزائر يعودون إلى الوطن في عيد الاستقلال

حطت بعد ظهر اليوم الجمعة بأرضية مطار هواري بومدين الدولي الطائرة التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي قادمة من فرنسا وعلى متنها رفات 24 مقاوما جزائريا للاستعمار الفرنسي.

وكان في إستقبال رفات 24 شهيد من شهداء المقاومة الشعبية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وحضر مراسم الاستقبال أيضا، رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، قائد الحرس الجمهوري، الفريق الأول بن علي بن علي، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ووزراء الحكومة، بالإضافة الى بعض المجاهدين وأشبال الأمة.

وقام الحضور بقراءة فاتحة الكتاب على الأرواح الطاهرة لشهداء المقاومة الشعبية، كما تم الاستماع للنشيد الوطني.