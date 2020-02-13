شنڤريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “هڤار 2020”

أشرف اللواء السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الخميس، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “هڤار- 2020”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم تنفيذ التمرين، بميدان الرمي والمناورات بحاسي تيريرين التابع للقطاع العملياتي إن ﭭزام، والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة “2019-2020” .

وقامت بتنفيذ التمرين، الوحدات العضوية للقطاع العملياتي إن ﭭزام، مدعومة بوحدات من القوات الجوية بما فيها طائرات نقل وتزويد بالوقود وطائرات قتالية وحوامات الإسناد الناري وطائرات بدون طيار.