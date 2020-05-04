شنڤريحة: الإحترافية والإخلاص أهم معايير بلوغ أعلى المراتب وتقلد أسمى المسؤوليات

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنڤريحة، أن المرحلة الجديدة تتطلب خاصة من الإطارات، التحلي بصفات القائد الناجح، الذي يتعين عليه أن يفرض وجوده في الميدان.

وقد قام، اللواء السعيد شنڤريحة، ابتداء من اليوم الاثنين، بزيارة عمل وتفتيش إلى قطاعات ووحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار.

وفي زيارته الى القطاع العملياتي جنوب تندوف، ألقى شنقريحة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات القطاع، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأكد شنقريحة أن أهم معايير تقييم الإطارات هو معيار الاحترافية التي تجعل من مبدأ تقديس العمل والتفاني فيه، هو المنهج الوحيد لبلوغ أعلى المراتب وتقلد أسمى الوظائف والمسؤوليات، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة، والإخلاص للجيش وللوطن.