شنين يشارك في الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء البرلمانات بالنمسا

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس لقمة رؤساء البرلمانات المزمع عقده في النمسا من 19 إلى 21 أوت 2020.

وحسب ماجاء في بيان للمجلس ، فقد تضمن الاجتماع الذي أجري عبر تقنية التواصل عن بعد ، بمشاركة 22 دولة، “مناقشة برنامج القمة ومشروع البيان الختامي الذي أثرته الجزائر بتسعة اقتراحات وتعديلات ترتبط بأهمية التضامن الدولي والعمل البرلماني المشترك في سياق عالمي استثنائي، مميز بجائحة كوفيد 19، وما سينتج عنها من تحولات عميقة في هيكلة العلاقات الدولية”.

وقال البيان ، إن المقترح الجزائري، الذي فصل حيثياته رئيس المجلس، “يدعو إلى إعادة النظر في تشكيل أولويات العمل البرلماني المشترك وجعل الحق في الصحة والامن الصحي في سياق الازمات، وكذا نشر ثفافة العيش معا في سلام وترقية العمل المتعدد الأطراف الراعي لسيادة الدول ومن أجل السلم والامن والرخاء وبما يعزز التضامن المشترك بين شعوب العالم”.