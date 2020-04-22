شنين يشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الـ 5 لقمة رؤساء البرلمانات

شارك الثلاثاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين عبر استخدام تقنية التواصل عن بعد، في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس لقمة رؤساء البرلمانات المزمع عقده في النمسا من 19 إلى 21 أوت القادم, حسب ما اورده بيان للمجلس.

وتضمن الاجتماع، الذي عرف مشاركة 22 دولة، “مناقشة برنامج القمة ومشروع البيان الختامي الذي أثرته الجزائر بتسعة اقتراحات وتعديلات ترتبط بأهمية التضامن الدولي والعمل البرلماني المشترك في سياق عالمي استثنائي، مميز بجائحة كوفيد 19، وما سينتج عنها من تحولات عميقة في هيكلة العلاقات الدولية”.