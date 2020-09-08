شنين: مشروع الدستور يُنهي هيمنة السلطة التنفيذية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن مشروع الدستور الجديد تضمن إنهاء الهيمنة للسلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة والمجتمع.

ويرى شنين في كلمة له على هامش عرض الوزير الأول للمشروع أمام أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطنين اليوم، أن الوثيقة تعطي من خلال المواد التي تتضمنها الكلمة دوما للمؤسسات المنتخبة شعبيا.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مشروع الدسترو يمثل ثمرة للمشاورات وتم تعديله بناء على مقترحات الطبقة السياسية لأول مرة، وقد استجاب لمبدأ التداول للسلطة.

وشدد شنين أيضا أن مشروع الدستور الذي سيعرض للإستفتاء الشعبي جاء متنجانسا مع عناصر الهوية.